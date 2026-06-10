Los paseos en lancha regresan a la ría de Avilés el día 12 y tendrán más paradas en el Portus

Vuelven los paseos en barca a la ría de Avilés. El Ayuntamiento ha anunciado este miércoles que los itinerarios turísticos por el estuario se retomarán a partir de este viernes, 12 de junio. Y lo harán, además, con novedades: este verano la lancha hará parada en el Espacio Portus dos días a la semana y aumentará su capacidad, pudiendo transportar a 22 personas. Esta actividad, todo un clásico ya del verano avilesino, se prolongará hasta el 13 de septiembre.

Los paseos en lancha se realizarán de martes a domingo en horarios un horario de 12.00 y 13.15 horas por las mañanas, y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. El precio del trayecto simple, que lleva a los pasajeros hasta la bocana de la ría y vuelve a dejarlos en el paseo Manuel Ponga, será de 8 euros; mientras que los billetes para hacer parada en Portus, costarán 12 euros. El punto de salida y llegada en ambos casos será el pantalán número 10, que se encuentra a la altura de la rula vieja.

"Los paseos en barco tienen más aceptación cada año. Desde que los pusimos en marcha en 2022 ya son 15.765 las personas que han disfrutado de estos viajes, en los que participan, no solo vecinos de la comarca, sino visitantes de Madrid, Barcelona...", destacó la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, que reseñó también que ésta "es una manera diferente de conocer la historia de Avilés, conocer la historia de nuestro puerto y ver cuál es la identidad marinera e industrial de la ciudad": "Es algo que le gusta mucho al turista y también llama la atención del residente".

Una de las principales novedades, tal y como explicó Ruiz, es que aumentan las frecuencias con parada en Portus. Hasta el año pasado se hacían solo un día a la semana. Ante el éxito de afluencia, se ha decidido que en este 2026 se hagan dos días: miércoles y jueves. Los viajes que se detienen en el espacio museístico de San Juan Nieva, tendrán una duración de dos horas, en las que los pasajeros visitarán Portus antes de emprender el trayecto de regreso a la margen izquierda, previa salida hasta la bocana del estuario. El Espacio Portus está dedicado a la historia portuaria de Avilés y al cañón submarino.

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"Lo que vemos es que normalmente viene mucha gente de aquí por nostalgia, echan de menos los paseos en barco de San Balandrán y esta es una forma de reconectar con su historia", cuenta Andrea Abada, Marinera de los paseos en lancha de Avilés, que ya tiene todo listo para comenzar a transportar visitantes por el estuario avilesino.