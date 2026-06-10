El plan para construir 235 viviendas de alquiler asequible en Avilés, en punto muerto: una tramitación con Sogepsa, clave en la situación

El plan del Principado para construir 235 viviendas de alquiler asequible en La Grandiella se dilata. Sogepsa (Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo, S. A), la empresa participada por el Principado propietaria de los terrenos en los que se anunció esta promoción de pisos, aún no ha cedido a la consejería de Vivienda el suelo. Este lunes se celebró un consejo de administración en el que se abordó este asunto, pero no hubo avances, lo que hace que el proyecto para el barrio más joven de Avilés permanezca en punto muerto.

El asunto de La Grandiella se puso sobre la mesa en los ruegos y preguntas del consejo de administración, en el que figuran como presidente el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, en calidad de vicepresidente; y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, o el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, como vocales, entre otros. Fue en ese momento en el que se planteó la posibilidad de que la sociedad pusiese a disposición del Principado su catálogo de activos inmobiliarios, a fin de facilitar la liquidación de su deuda, de más de 5 millones de euros. Tras discutir el asunto, clave para la promoción de vivienda pública en el Principado, el tema se zanjó sin adoptar decisión alguna al respecto de un inventario en el que, además de los terrenos de La Grandiella, figuran también suelos en La Barquerina (Villaviciosa) y Arriondas Norte (Parres).

La intención del Principado de construir viviendas de alquiler asequible en La Grandiella se conoció hace ahora un año. Si bien, no fue hasta el pasado mes de noviembre cuando se concretó el proyecto. En un acto celebrado en el Ayuntamiento, el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico (IU), anunció que se construirían 235 pisos y que la intención era explotarlos en régimen de alquiler asequible. El presupuesto total del proyecto, dijo, superaba los 30 millones de euros. En cuanto a plazos, la consejería estimaba que las labores de construcción podrían dar comienzo en febrero de 2027, "unos 14 meses después de la adjudicación". Esos plazos ya llevan ahora mismo medio año de retraso.

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Según los planes del Principado, este proyecto se iba a desarrollar en dos promociones distintas. Una, con 105 viviendas, se levantaría en la parcela próxima al parking de la calle Mario Leal Vaquero. La otra, con 130, se ubicaría en la calle Bosque La Grandiella, hacia la cara este del monte homónimo. El anuncio de Zapico del pasado diciembre fue muy celebrado por la alcaldesa, Mariví Monteserín, que destacó que no se construía vivienda pública en el concejo desde hacía quince años, y por los vecinos. No así por los profesionales del sector inmobiliario, que mostraron su recelo sobre el plan. "No solucionará el problema en el corto plazo", advertían agentes inmobiliarios consultados por este periódico, que ya preveían que este procedimiento se iba a dilatar en el tiempo. Solo unas semanas después, en diciembre, el Partido Popular alertaba que la delicada situación económica de Sogepsa ponía en peligro la operación que, de momento está en punto muerto.