El PP, sobre la Cuenta General de Avilés: "Es escandaloso que el gobierno diga que refleja la imagen fiel de las cuentas"

El PP de Avilés presentará alegaciones a la aprobación de la cuenta general 2025 del Ayuntamiento de Avilés, tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), al considerar que el documento no refleja la “imagen fiel” de la situación económica municipal por la existencia de una provisión de más de 15 millones de euros.

La portavoz del grupo municipal popular, Esther Llamazares, ha calificado de “gravísimo” que el gobierno local aprobara las cuentas pese a no poder explicar en la comisión especial de cuentas el origen de una partida de 15.323.858 euros: "Es escandaloso".

Según Llamazares, el ejecutivo municipal “no supo dar explicaciones, minimizó la situación y aun así aprobó la cuenta general”, lo que a su juicio compromete la transparencia y la fiabilidad de la gestión económica. “Si era un error, no podían aprobar las cuentas; y si no lo era, se ocultó información relevante a la oposición y a la ciudadanía”, señaló.

El PP de Avilés sostiene que la aprobación de la cuenta general 2025 se hizo sin aclarar una partida de enorme impacto financiero, lo que pone en cuestión la credibilidad del documento contable y su capacidad para reflejar la situación real del municipio.

Por ello, el grupo popular registró alegaciones tras la publicación en el BOPA, con el objetivo de exigir documentación completa, explicaciones detalladas sobre el origen de la provisión y, en su caso, la depuración de responsabilidades políticas.

Llamazares insistió en que el gobierno municipal debe aclarar con precisión el origen de estos más de 15 millones de euros, una cifra que considera “demasiado relevante como para ser tratada como un simple error administrativo”.

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El PP entiende que este proceso abre una nueva fase de revisión en la que continuará reclamando transparencia sobre la gestión de las cuentas públicas y sobre el impacto real de esta provisión en la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Avilés.