La renovación de líneas de bus de Avilés queda pendiente de la renovación de las concesiones de transporte público del Principado

El servicio de transporte urbano comarcal será reorganizado y esa medida está vinculada en el tiempo con la renovación de las adjudicaciones de las concesiones de transporte público de la región. El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad sostenible, Jorge García, explicó este miércoles que el Gobierno del Principado espera finalizar todo el proceso administrativo a principios del próximo año para definir "un nuevo mapa concesional, unas nuevas empresas y una mejora que por fin va a llegar a los autobuses y al servicio que se presta a los ciudadanos".

El servicio de autobús urbano en Avilés se ha renovado en los últimos años y cada vez es más utilizado. Si bien los usuarios valoran notablemente el servicio, sobre todo después de la puesta en marcha de la tarjeta Conecta, entienden que son necesarias más frecuencias y nuevas rutas para intentar abarcar a todos los barrios además de plantear nuevas trayectos en el servicio, como el pasado domingo reflejó LA NUEVA ESPAÑA en un amplio reportaje en el que los usuarios demandaban, entre otras cuestiones, la inclusión de un trayecto directo entre el barrio de La Carriona y el Hospital Universitario San Agustín, ampliar las frecuencias y conseguir, por ejemplo, que las rutas en horas punta cuenten con autobuses capaces de albergar toda la demandan "y no dejar a nadie en tierra".

Precisamente, Jorge García destacó que el Principado trabaja codo con codo con el Ayuntamiento de Avilés para mejorar el servicio de autobús que une a la cabeza de la comarca con los municipios de Castrillón, Corvera y Gozón. Es más, recordó que hace meses el Consorcio de Transportes impulsó la línea express que conecta la estación de tren y autobuses con la parada de la calle Jardines, en Las Meanas y el Hospital San Agustín. "(El San Agustín express) tiene muy buena acogida y además de subir al hospital vertebra toda esa parte en pendiente de la ciudad con un servicio que era muy necesario". El viceconsejero detalló además que el Ayuntamiento de Avilés y el Principado trabajan en sintonía para reorganizar el servicio en un futuro próximo.

"Los cambios no sólo afectarán a Avilés, sino a todos los concejos", expresó Jorge García, que no dudó en recalcar que Conecta nació "con una tarifa plana de treinta euros" ha ido creciendo en servicios con el paso del tiempo y un ejemplo de ello es el nuevo autobús express que une Avilés con el Hospital Universitario San Agustín.

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García visitó este miércoles Avilés para explicar la integración del taxi en la plataforma Conecta "que no es solo una tarjeta sino una plataforma de movilidad" y que Avilés es el primero de los grandes concejos en el que los usuarios del taxi podrán reservar un vehículo a través de la aplicación móvil que agrupa a los servicios de transporte urbano y regional. Ese servicio permitirá además conocer la tarifa del servicio reservado. El viceconsejero fue a más y señaló que en los próximos meses, en otoño, el Principado trabaja para la digitalización completa de la tarjeta para "poder contar una plataforma 100% digital y quien quiera poder mantener el uso de la tarjeta física".