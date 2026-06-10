Estas son las listas definitivas de admitidos de las escuelinas de Avilés: hay 155 personas en lista de espera
El Ayuntamiento de Avilés publica las listas de admitidos en las escuelinas, cediendo el servicio al Principado para el resto del procedimiento
A. F. V.
El Ayuntamiento de Avilés ha hecho públicas este miércoles las listas de admitidos en las escuelinas. Hasta ahora, toda la tramitación ha correspondido al Ayuntamiento, pero tras la cesión de este servicio al Principado, será la administración autonómica quien se encargue a partir de ahora del resto del procedimiento, tal y como informó este martes el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero.
Listas de admitidos en las escuelinas de AvilésListas de admitidos en las escuelinas de Avilés
El traspaso del Ayuntamiento al Principado fue aprobado en el Pleno del pasado mes de mayo, con los votos a favor de PSOE, PP, IU y Podemos. Vox fue el único partido que se opuso a la medida y su portavoz, Arancha Martínez Riola señaló que la medida suponía una pérdida de autonomía municipal. "Se cede el control de tres escuelas infantiles; es un convenio gravoso, porque seguimos pagando 252.662 euros de canon anual; y genera inseguridad jurídica, porque reconoce que hay causas judiciales abiertas (con las trabajadoras) y que será quien tomó aquellas decisiones quienes asumen esas consecuencias", criticó.
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