Últimos días para inscribirse en las pruebas de acceso del conservatorio de Avilés

El conservatorio municipal Julián Orbón de Avilés ya ha abierto el plazo para la inscripción en las pruebas de acceso a enseñanzas elementales. Las personas interesadas podrán apuntarse hasta el próximo día 15. La inscripción podrá realizarse de manera telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés. Las personas que necesiten apoyo y asesoramiento para realizar la solicitud telemática, tienen a su disposición los telecentros municipales y las oficinas de asistencia en materia de registro del Ayuntamiento de Avilés.

Una vez finalizado el plazo de inscripciones, el 17 de junio por la tarde, el centro ubicado en la calle La Ferrería publicará el listado provisional de alumnado admitido, así como los horarios de las pruebas. El periodo de alegaciones al listado provisional de admisión abrirá desde la publicación de los listados hasta las 20.00 horas del día 18 de junio. Y será en la tarde del 19 cuando se publiquen los listados definitivos.

Las pruebas se realizarán durante el día 22 de junio, en horario de tarde, mientras que los resultados provisionales serán publicados el día 23. Se podrá reclamar hasta el 25 de junio. Los resultados definitivos verán la luz al día siguiente.

Los aspirantes de menor edad tendrán preferencia para la admisión, desde los que cumplan 8 años. Los aspirantes de una misma edad se ordenarán alfabéticamente a partir de las letras “rj” en sentido de la “z” a la “a”, de acuerdo con el resultado del sorteo público que se celebra anualmente en la Consejería de Educación para determinar la admisión del alumnado.

Una vez superada la prueba de acceso, en el mes de septiembre, se adjudicarán las respectivas especialidades instrumentales, y el alumnado podrá realizar una prueba en la que se valorará su capacidad y conocimientos para determinar su nivel.

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El conservatorio de Avilés cuenta este curso con 135 alumnos que estudian las siguientes especialidades: Piano, percusión, violín, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompeta, trompa, trombón y saxofón.