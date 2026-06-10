La vicepresidente tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, no asistirán a la inauguración de la Bienal Climática, que será en el Ferrera

Cambios en la agenda de la inauguración de la Bienal Climática de Avilés. La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el presidente del Principado, Adrián Barbón se caen de la lista oficial de protocolo, y finalmente será el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien encabezará el acto de inauguración del encuentro artístico, que tendrá lugar este jueves, 11 de junio, a las 10.30 horas, en el parque Ferrera.

Además de Urtasun, también estarán presentes Maite Verdú, directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Miguel González Suela, subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias; Mariví Monteseróin, alcaldesa de Avilés; Miguel Soberón, director de la fundación Atelier itd., que organiza la Bienal; y Amanda Masha Caminals, directora artística.

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La Bienal Climática aspira a convertirse Avilés en un espacio de reflexión, creación y acción en torno a los grandes retos climáticos contemporáneos a través del arte, la cultura, la arquitectura, la ciencia y la participación ciudadana. Comenzará de manera oficial este viernes, 12 de junio, y se prolongará durante 100 días, en los que en una docena de epacios de la ciudad se sucederán más de 60 actividades, que correrán a cargo de 45 artistas. La expectativa de público de la organización es superar las 90.000 personas a lo largo de estos tres meses.