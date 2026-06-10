La vicepresidente tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, no asistirán a la inauguración de la Bienal Climática, que será en el Ferrera
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, será quien finalmente encabece la inauguración del encuentro artístico que busca ser un espacio de reflexión sobre los retos climáticos
Cambios en la agenda de la inauguración de la Bienal Climática de Avilés. La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el presidente del Principado, Adrián Barbón se caen de la lista oficial de protocolo, y finalmente será el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien encabezará el acto de inauguración del encuentro artístico, que tendrá lugar este jueves, 11 de junio, a las 10.30 horas, en el parque Ferrera.
Además de Urtasun, también estarán presentes Maite Verdú, directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Miguel González Suela, subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias; Mariví Monteseróin, alcaldesa de Avilés; Miguel Soberón, director de la fundación Atelier itd., que organiza la Bienal; y Amanda Masha Caminals, directora artística.
La Bienal Climática aspira a convertirse Avilés en un espacio de reflexión, creación y acción en torno a los grandes retos climáticos contemporáneos a través del arte, la cultura, la arquitectura, la ciencia y la participación ciudadana. Comenzará de manera oficial este viernes, 12 de junio, y se prolongará durante 100 días, en los que en una docena de epacios de la ciudad se sucederán más de 60 actividades, que correrán a cargo de 45 artistas. La expectativa de público de la organización es superar las 90.000 personas a lo largo de estos tres meses.
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