Aluvión de solicitudes para las escuelinas de Avilés: más de 200 personas en lista de espera para 128 nuevas plazas

Las escuelinas de Avilés, todas de titularidad autonómica desde el 1 de junio, tienen una demanda de plazas muy superior a la oferta. Los cuatro centros de 0 a 3 años del concejo (El Quirinal, La Magdalena, La Toba y Palacio Valdés) ofertaban en total 128 nuevas plazas, para las que han recibido más de 200 solicitudes, lo que deja una lista de espera de casi el doble que matrículas disponibles.

Una de las principales novedades del proceso de admisión para el próximo curso es la inclusión de las escuelinas del Quirinal, La Toba y La Magdalena en la red autonómica de escuelinas. Si bien, este "traspaso" tuvo lugar el 1 de junio, después de que se hubiese iniciado el procedimiento de nuevas altas. Esto hizo que las familias que quieren llevar a sus hijos por primera vez a estos centros a partir del próximo año académico, tuviesen que efectuar la tramitación vía municipal para El Quirinal, La Toba y La Magdalena, y por la administración regional para Palacio Valdés, Marcos del Torniello y La Luz -estas dos últimas aún sin fecha de apertura. Eso sí, a partir de ahora, tal y como manifestó el martes el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, todo el procedimiento correrá a cargo del Principado. Y el siguiente paso de este procedimiento es el periodo de matriculación, que comenzará el próximo 25 de junio y finalizará el 3 de julio.

Las escuelinas de La Toba, El Quirinal y La Magdalena han completado las 108 plazas ofertadas en total. Por edades, estos centros han cerrado la inscripción de 32 pequeños entre los nacidos en 2026, una cifra que crece hasta 46 para los niños nacidos el año anterior y baja a 30 para los del último curso en estas escuelas del primer ciclo de Infantil, los que cumplirán en 2027 sus primeros tres años de vida. La lista de espera en estos tres centros asciende a 155 solicitudes (50 para nacidos en 2026, 69 para el curso de uno a dos años y 36 para los peques que cumplirán tres años el próximo año). Esa cifra se ha reducido con respecto al curso anterior, cuando en estas mismas fechas se registraron 170 peticiones sin plaza en los tres centros, de aquella con gestión estrictamente municipal.

Listas de admitidos en las escuelinas de Avilés Listas de admitidos en las escuelinas de Avilés

Este año se suma la escuelina de la calle Hermanos Soria, anexa al colegio Palacio Valdés y de nombre Curriverás. Este centro ha registrado también una gran demanda, que ha sumado 80 solicitudes, una cifra muy superior a la oferta. Este centro, que nació ya en la red autonómica, comenzará el nuevo curso con sus tres aulas, la primera reunirá a ocho pequeños de entre cuatro meses y un año que serán nuevos en Curriverás. La segunda aula para niños nacidos en 2025 contará con trece pequeños, de los que cinco serán nuevos y la última, la de los nacidos en 2026, incluye a 18 pequeños y siete nuevos en esta escuelina de nueva creación.

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Los otros dos centros de primer ciclo de Infantil aún no han abierto sus puertas y se prevé que lo hagan al inicio del próximo año escolar. Las direcciones de ambos centros ya están adjudicadas, según ha podido saber este periódico, y en el caso de la escuelina anexa al Marcos del Torniello, la obra ya está finalizada.