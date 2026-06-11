Avilés se consolida como capital del voluntariado con su VI Encuentro anual

Avilés ha sido durante unas horas capital del voluntariado, una labor silenciosa y fundamental para el desarrollo de proyectos que favorecen la convivencia y el fortalecimiento del tejido social. Así se expuso en el VI Encuentro Voluntariado de Avilés, celebrado en el Centro de Servicios Universitarios bajo el lema “Voluntariado y ODS: Alianzas Locales para un impacto global” y en el que han participado más de 80 personas de la ciudad, de Asturias, y también de otras localidades españolas.

Estas jornadas se celebran con carácter anual desde 2021, organizadas por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés, a través de la Oficina Municipal del Voluntariado y en colaboración con la Plataforma del Voluntariado de Asturias. El encuentro está dirigido tanto a personal técnico como a representantes de entidades, personas voluntarias y, en general, a cualquier persona que desde su ámbito personal o profesional, esté interesado en el voluntariado.

La labor de los voluntarios

José Antonio Garmón, director general de Innovación y Cambio Social del Principado, señaló que "muchas personas no se dan cuenta del trabajo del voluntariado", pero las personas que lo realizan son "fundamentales por su compromiso" para lograr una ciudad sostenible.

Más allá fue Pelayo García, concejal de Participación Ciudadana, quien afirmó que "Avilés puede sentirse orgullosa de contar con un voluntariado sólido, comprometido y diverso". Añadió que la labor, "silenciosa y constante" de entidades y de personas voluntarias está "detrás de muchas iniciativas que mejoran la calidad de vida de las personas, promueven la inclusión social, la protección del medio ambiente, combaten la soledad no deseada y generan oportunidades para quienes más lo necesitan".

La Mesa del Voluntariado

El edil destacó el papel "especial" de la Mesa del Voluntariado, "un espacio de colaboración y participación que se ha convertido en un ejemplo más allá de Avilés por el trabajo en red de las entidades y las administraciones públicas". En ese sentido, señaló la capacidad de "compartir recursos, generar proyectos conjuntos y fortalecer el tejido social".

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La sesión matinal del VI Encuentro Voluntariado de Avilés se centró en cuestiones técnicas, con ponencias y medas redondas, mientras que la tarde tuvo un carácter práctico, con talleres experienciales impartidos por Accem y BIODEVAS, ambas integrantes de la Mesa Local del Voluntariado.