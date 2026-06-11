La Escuela de Aprendices de Ensidesa en Avilés se llena de arte y memoria industrial en la Bienal Climática

La antigua Escuela de Aprendices de Ensidesa -hoy, Campus de España de la Universidad ArcelorMittal-, por cuyas aulas pasaron generaciones de trabajadores de la “fabricona” se ha transformado en un museo por cien días, que es lo que se prolongará la Bienal Climática, que es así como se llama a ese gran laboratorio de ideas en el que se ha convertido Avilés y en el que a través de instalaciones, fotografía, escultura, olores y sonidos se abordan algunas de las grandes cuestiones de nuestro tiempo: la emergencia climática, la energía, el trabajo, los paisajes industriales…

La muestra -“Industrias presentes”- se trata de una propuesta que invita a mirar la industria más allá de las chimeneas y los hornos para preguntarse qué queda de aquel mundo y cómo condiciona el futuro que está por venir. Reúne a catorce artistas locales, nacionales e internacionales que plantean una constalación de preguntas: “¿Qué imaginamos cuando hablamos hoy de industria?”. Se puede visitar en lo que un día fue el taller mecánico.

Gótico industrial

De la conexión con la memoria industrial destaca con fuerza la obra de Benjamín Menéndez, nacido en Llaranes, en Monto Estopo. Su obra: “Hornos de la Tierra”. “Es una instalación de elementos encontrados en derribos, de arqueologías industriales, y de piezas manufacturadas que evocan a ese patrimonio, a ese gótico industrial que hay que defender y cuidar en una gran parte para las siguientes generaciones, porque no dejan de ser grandes catedrales de una etapa de la historia humana”, defendió el artista, nieto e hijo de la industria. “Hornos de tierra” reúne chimeneas, hornos y estructuras que evocan distintos paisajes industriales de Asturias en una especie de ciudad abandonada donde un coche pintado del color de la sandía es el homenaje del autor a Palestina libre.

Retrofuturismo

También forma parte de la exposición Kela Coto, gijonesa cuya mirada se dirige a espacios industriales abandonados o fuera de uso. Su trabajo se aleja de la fotografía documental tradicional para explorar la potencia visual de estos lugares desde una perspectiva casi futurista. Coto encuentra en ellos una estética que define como retrofuturista, capaz de convertir antiguas infraestructuras productivas en escenarios que recuerdan a la ciencia ficción.

Una de las imágenes expuestas fue realizada en el interior de un buque de carga destinado al transporte de mineral de hierro. Aunque las fotografías no están manipuladas, el artista busca que el espectador se enfrente a estos espacios desde una mirada distinta, alejada de la nostalgia y más cercana a la imaginación de futuros posibles.

La elección de la antigua Escuela de Aprendices como sede de la exposición no es casual. El edificio, obra de una mujer arquitecta, como destacaron este jueves responsables de ArcelorMittal que hicieron de anfitriones en su "casa", representa uno de los símbolos más reconocibles de la cultura industrial avilesina y establece un diálogo natural con muchas de las obras expuestas. Entre sus paredes se formaron generaciones de trabajadores que participaron en la transformación económica y social de la comarca. Hoy, esas mismas aulas acogen preguntas sobre la transición energética, la memoria obrera, la justicia climática y el futuro de los territorios industriales.

Andrea Molina, Olmo Cuña, carolina Caycedo, Lawrence Abu Hamdan, Marío Santamaría, Irene Grau, Grabiela Bettini, Elena Lavellés, Natalia Domínguez, Asunción Molinos, Priyageetha Dia, Antje Ehmann y Harun Farocki son otros de los autores que en los próximos cien días cuestionarán con su arte a una sociedad que busca entender qué conservar de su pasado industrial y cómo afrontar los desafíos del futuro sin renunciar a lo que la hizo ser lo que es Avilés.