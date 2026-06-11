"Helen de Wyndhorn",“Absolute Wonder Woman”, “Absolute Martian Manhunter” y “Una invitada en casa”, finalistas a los "Lorna" del Celsius 232

Los premios “Lorna”, que se entregan cada año en el festival de literatura fantástica Celsius 232 de Avilés, han dado a conocer sus finalistas para la edición de 2026. Este galardón reconoce los mejores cómics publicados en España -tanto de autores nacionales como extranjeros- en los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror. Los ganadores se conocerán durante el festival Celsius, que se celebrará del 14 al 18 de julio de 2026 en Avilés.

En la categoría de cómic extranjero compiten cuatro títulos. “Helen de Wyndhorn” reúne de nuevo a Tom King y Bilquis Evely, los ganadores del “Eisner” -el más importante del mundo en su campo- que ya firmaran “Supergirl: La mujer del mañana”: una historia gótica de espada y brujería publicada por Norma. “Absolute Wonder Woman”, de Kelly Thompson y Hayden Sherman, se hizo con el premio “Eisner” a mejor serie nueva en 2025 y llega a España de la mano de Panini. “Absolute Martian Manhunter”, con guion del escritor de origen turco y filipino Deniz Camp y dibujo del asturiano Javier Rodríguez -reciente "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA-, es un thriller psicológico psicodélico encuadrado en el sello Absolute Universe de DC, también en Panini. Completa la lista de finalistas “Una invitada en casa”, del canadiense E. M. Carroll, galardonada con un “Eisner” y el “British Fantasy” por su debut “Cruzando el bosque”; la obra, inspirada en la novela gótica “Rebeca”, de Daphne du Maurier, acumula tres nominaciones a los “Eisner” del año 2024 y la edita Sapristi.

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En cómic nacional, la nómina la abre “Encías quemadas”, primera novela gráfica de Natalia Velarde, venezolana afincada en Madrid desde 2005 y curtida en la autoedición de fanzines, que recibió una beca Injuve para la Creación Joven (Reservoir Books). “Anzuelo”, de la gallega Emma Ríos —ganadora del “Eisner” a mejor portadista en 2020—, es una historia de ecohorror postapocalíptico dibujada con acuarela (Astiberri). “Hijos del fuego”, del sevillano Fidel Martínez, autor de “Sarajevo Pain y Arconte”, sitúa la acción en la zona de exclusión de Chernóbil con una fábula de terror de marcado trasfondo ecologista (Norma). Y cierra la lista “El diablo y Coral”, del barcelonés Josep Homs, conocido por adaptaciones como “Millennium” o la serie Shi, que supone su debut como autor completo con una historia ambientada en la Praga de 1938 que reescribe el mito de Fausto (Norma).