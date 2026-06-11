Uno de los lugares más visitados de la costa de Asturias estrena nueva promoción de vivienda: medio centenar de pisos desde 175.000 euros
La nueva promoción 'Atlantis' se ubica en la avenida de Los Quebrantos, a escasos minutos de la playa y cerca de servicios esenciales
N. M.
La costa asturiana tendrá una nueva promoción de vivienda. En La Arena, en la avenida de Los Quebrantos, se están empezando a comercializar, en exclusiva por la compañía Veri Corral Boutique Inmobiliaria, 48 apartamentos de uno y dos dormitorios, además de plazas de garaje y trasteros. Los precios de las viviendas, de la promotora Procobra Atlantis SL, parten desde los 177.000 euros y la entrega de la primera fase está prevista para el verano de 2027.
Ubicada entre la desembocadura del río Nalón y el mar Cantábrico, a escasos minutos caminando de la playa, la promoción Atlantis se sitúa en uno de los enclaves costeros con mayor personalidad del litoral asturiano. “Estamos viendo cómo muchas personas priorizan hoy la calidad de vida, la cercanía al mar y entornos auténticos y sostenibles, sin renunciar a las conexiones y servicios. La Arena reúne precisamente esas características”, señala Borja Cué, CEO de Veri Corral.
Atlantis suma 48 viviendas junto a Los Quebrantos
La promoción Atlantis se desarrollará en dos fases consecutivas y supondrá una nueva incorporación al parque residencial de la villa sotobarquense, en una ubicación próxima a servicios, espacios verdes, comercios y equipamientos públicos. El proyecto ha sido concebido para integrarse de forma natural en el entorno urbano y paisajístico de la localidad, combinando arquitectura residencial contemporánea, luminosidad y funcionalidad.
“El litoral occidental y central asturiano vive un momento especialmente interesante. Cada vez más personas buscan enclaves auténticos, conectados con el entorno y capaces de ofrecer equilibrio entre naturaleza, servicios y bienestar cotidiano”, apunta Cué.
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