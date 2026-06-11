El paseo de la ría de Avilés gana verde con la plantación de 56 árboles: "Ahora queda mucho más guapo, hacía falta tener zonas con sombra"

“Esto estaba muy pelado, me parece una gran idea que hayan decidido plantar árboles. Se agradece mucho que vaya a haber zonas de sombra. Además, ahora queda mucho más guapo”. Franci García es una de las muchas vecinas de Avilés que, durante las tardes, aprovecha el paseo de la ría para caminar. Desde este miércoles, la zona presume de tener una nueva imagen. La Autoridad Portuaria de Avilés ha plantado en el paseo Manuel Ponga 56 nuevos árboles con dos objetivos: proporcionar sombra a los viandantes y facilitar una mejor integración con la ciudad. La iniciativa ha sido recibida con los brazos abiertos por los vecinos.

“Suelo venir por aquí y se agradece mucho que hayan pensado en crear zonas de sombra. La especie que hayan plantado es lo de menos, lo importante es que planten árboles”, sostiene Gerardo Oliveros, uno de los viandantes que aprovechó la tarde para pasear por la zona. “Es una gran idea, hay que apostar por aumentar las zonas verdes. Además de que da mejor imagen, en un sitio tan industrial siempre viene bien apostar por plantar árboles”, sostiene Luis Suárez, otro de los paseantes.

Los vecinos celebran la nueva imagen del paseo Manuel Ponga

No solo los propios vecinos agradecen este tipo de iniciativas. “Me parece fenomenal que hayan realizado esta acción. Es necesario que haya más árboles, cuando hace mucho calor siempre viene bien que haya sombra y, cuando llueve, algo siempre tapa”, subraya Antonio Lozano, de Llanera. Pablo García y Celia Iglesias son de Oviedo, pero confiesan acercarse regularmente a la ría avilesina para pasear. “Cuando crezcan va a quedar muy guapo. Además, nos gusta que sean árboles de hoja caduca, porque así también estarán vistosos en invierno”, sostiene la pareja.

Los nuevos árboles fueron motivo de tertulia para José Luis Fernández y Adolfo Pérez, vecinos de Avilés. “Así queda mucho más guapo, agradecemos que se apueste por crear zonas de sombra”, señalan estos amigos que, eso sí, ponen el foco en el futuro. “A ver cómo crecen los árboles y, sobre todo, sus raíces. Siempre se dijo que cemento y naturaleza chocan”, subrayan.

Sombra, color y más zonas verdes junto a la ría

Y es que, desde este miércoles, el paseo Manuel Ponga cuenta con una nueva cara. La zona ha estrenado 56 nuevos árboles que proporcionarán sombra a los viandantes y facilitarán una mejor integración urbana con la ciudad, tratando de apantallar el tráfico rodado, pero sin llegar a generar una barrera arbórea, con el objetivo de mantener la conexión visual del frente de ría.

Dentro de cinco años, estos 56 árboles podrían estar absorbiendo, de media, 1,2 toneladas de CO₂ al año, lo que equivale, aproximadamente, a las emisiones de un vehículo de gasolina tras haber recorrido entre 7.000 y 8.000 kilómetros. Las especies escogidas han sido el liquidámbar, el arce, la haya y el abedul.

Noticias relacionadas

La Autoridad Portuaria invierte 17.855 euros

Para tratar de garantizar que crezcan fuertes y firmes, se realizará un primer abonado tras la plantación de cada ejemplar y otro transcurrido un año, ambos con abono mineral y acompañados de riego. La Autoridad Portuaria de Avilés ha adjudicado estos trabajos a la empresa Jardibego, por un importe de 17.855 euros.