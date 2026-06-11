El Principado desbloque el suelo para construir 235 viviendas de alquiler asequible en este barrio de Avilés

El Principado ha desbloqueado finalmente el proyecto para construir 235 viviendas públicas en La Grandiella. El gobierno autonómico anunció ayer que la sociedad pública Sogepsa cederá a la administración autonómica todo su catálogo de activos inmobiliarios, entre los que se encuentran los terrenos en los que está previsto levantar esas promociones de pisos en el barrio más joven de Avilés, que se destinarán a alquiler asequible. El anuncio del ejecutivo regional llega un día después de que LA NUEVA ESPAÑA revelase que este proyecto acumulaba seis meses de retraso por el bloqueo de la operación por parte de Sogepsa.

La cesión de los terrenos de Sogepsa se entiende como una dación en pago con la que la empresa, participada mayoritariamente por el Principado, salda sus 5 millones de euros de deuda con la Administración regional, saneando así sus maltrechas cuentas. Además, esta operación permitirá también que la Administración regional ponga a disposición de la Consejería de Vivienda los terrenos que permitirán desbloquear la promoción de las viviendas para alquiler asequible, anunciada a bombo y platillo por el Principado y el Ayuntamiento el pasado mes de noviembre, y hasta ahora en punto muerto.

El plan de Vivienda para La Grandiella es uno de los más ambiciosos del gobierno autonómico. Contempla la construcción de 235 pisos, a dividir en dos fases. Una, que tendrá 105 viviendas, se levantará en la parcela próxima al parking de la calle Mario Leal Vaquero; mientras que la otra, con 130, se construirá en la calle Bosque La Grandiella, en la falda este del monte del barrio.

Esta intervención conllevará una inversión de 30 millones de euros. Cuando se anunció el proyecto, la Consejería estimaba que los trabajos para levantar estos edificios comenzarían en febrero de 2027, "unos 14 meses después de la adjudicación".

El proyecto de La Grandiella cuenta con un dotación de 4,5 millones de euros en las cuentas autonómicas. Además, desde el Principado aseguran estar en disposición de ejecutar una "tramitación que prevé la licitación conjunta del proyecto y la obra"; un sistema que "permitirá agilizar los procedimientos y contar con mayores garantías técnicas y jurídicas".

El anuncio de estas promociones, el pasado mes de diciembre, fue muy aplaudido por el gobierno local. No obstante, en el ámbito inmobiliario de la ciudad generó recelos. Varios profesionales del sector ya alertaron entonces de la posibilidad de que los plazos de construcción no se cumpliese, como así está siendo. También cargó contra este proyecto el PP, que alertó de que la delicada situación económica de Sogepsa podía poner en peligro la operación.

El precio de los alquileres siguen por las nubes en Avilés. Según el último informe del portal inmobiliario Idealista, el precio medio del metro cuadrado para las rentas en la ciudad es de 9,4 euros, lo que supone un incremento del 10,8% respecto al año pasado. Hace una década, en mayo de 2016, la misma fuente fijaba un precio medio de 5,6 euros el metro cuadrado para los alquileres en la ciudad, casi la mitad.

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Si bien, el alza de precios en el mercado inmobiliario avilesino no es exclusivo de los alquileres. También en las ventas, donde la subida de precios en el último año fue también del 10,8%. Actualmente, el precio medio del metro cuadrado en el municipio es, según Idealista, de 1.623 euros. Los barrios más caros son El Carbayedo y El Quirinal, a 1.955 euros el metro cuadrado, y el centro, a 1.910 euros el metro cuadrado. Pese a la tendencia alcista, a diferencia del caso de los alquileres, esta cotización no es, ni mucho menos, la má alta de la serie histórica. La cotización media del suelo de vivienda en Avilés en 2008 alcanzó su máximo histórico en 2008, a 2.109 euros.