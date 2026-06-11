Rechazo definitivo a la candidatura de Agustín Hernández para presidir la Ucayc

La junta electoral de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) ha desestimado la impugnación presentada por Agustín Hernández contra el acuerdo de la mesa electoral que denegó su candidatura a la presidencia de la organización. Este rechazo definitivo supone que la única candidatura válida es la encabezada por el confitero Emilio Vidal Conejo.

La mesa electoral había admitido la candidatura conjunta a presidencia y comité ejecutivo que presentó Emilio Vidal al contar con el aval de 128 empresas, aunque desestimó 12 de los presentados inicialmente. Pero no admitió la candidatura individual a la presidencia presentada por Agustín Hernández Pérez, que contaba con el aval de 49 empresas, una cifra inferior al mínimo de los 50 avales precisos. Previamente se desestimaron 23 al no ser considerados aptos.

El conocido peluquero avilesino impugnó la resolución de la mesa electoral alegando que no se le había concedido un plazo de subsanación, y que era la propia Ucayc la que debería haber integrado las omisiones de documentación de los avales presentados, por referirse a datos que ya se hallan en su poder y que podría haber contrastado.

La junta electoral la conforman dos vocales del comité ejecutivo de la Ucayc que no formen parte de la mesa electoral, y tres empresas asociadas elegidas por sorteo entre las que sean socias de la organización. Ante la impugnación de Agustín Hernández, decidió solicitar a los servicios técnicos y jurídicos de la asociación un informe para resolver la reclamación, que finalmente ha sido desestimada.

Noticias relacionadas

La Ucayc celebrará próximamente -la fecha aún está por concretar- una asamblea extraordinaria para constituir la nueva junta directiva que encabezará Emilio Vidal Conejo, de Confiterías Vidal, acompañado de las empresas de nombre comercial "Bombé-Piazza", "Café-Filan-Azul Norte”, “Galería Amaga”, “Hotel Don Pedro”, “Nines Moda Infantil”, “Inmobiliaria Java”, “Boutique César”, “Hoja de Lata” y “Restaurante Vinoteca Sal de Vinos”.