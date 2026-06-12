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Accidente marítimo en Asturias: rescatan a dos marineros que embarrancaron con su barco en Isla Erbosa, frente al Cabo Peñas

Los dos tripulantes, de 24 y 48 años, fueron rescatados por el Helimer tras embarrancar el pesquero Novo Mar I frente a la costa asturiana

El Novo Mar I

El Novo Mar I / Salvamento Marítimo

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A. de la Fuente

Accidente marítimo en Peñes. Dos marineros, de 24 y 48 años cada uno, fueron rescatados esta madrugada en helicóptero tras embarrancar en isla Erbosa, frente al Cabo Peñas. El Helimer de Salvamento Marítimo evacuó a los afectados, que no presentaban lesiones de gravedad, aunque sí síntomas de cansacion extremo y estrés. También se movilizó la salvamar Rigel. Tras aterrizar en El Musel, fueron trasladados a la Casa del Mar de Gijón, donde pasaron la noche.

Los marineros navegaban a bordo del pesquero Novo Mar I, una embarcación con casco de madera que tiene su puerto base en Noia, La Coruña. La nave, con una eslora de 12,55 metros, está censado en la modalidad de artes menores.

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El 10 de marzo de 2014 isa Erbosa fue el escenario de uno de los accidentes marítimos más graves de las últimas décadas en la costa asturiana, en el que fallecieron ocho marineros.

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