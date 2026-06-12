Avilés lanza un llamamiento urgente a la donación de sangre ante la llegada del verano

Avilés hace un llamamiento a la donación. La Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés organizan un nuevo Maratón Extraordinario de Donación de Sangre. Se trata de la quinta ocasión en que esta cita se lleva a cabo por estas fechas, a las puertas del verano, complementando al habitual Maratón de Navidad que cada año se celebra en diciembre. La iniciativa se desarrollará en dos ubicaciones: del lunes 15 al jueves 18 de junio se celebrará en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, de 9 a 21 horas. El próximo viernes, además, habrá un autobús de donaciones en la plaza de España, que se mantendrá operativo en el mismo horario.

“Detrás de cada donación hay una historia, una persona que necesita una transfusión, una intervención quirúrgica, un tratamiento oncológico o una situación de urgencia. Y detrás de cada donante hay un gesto de generosidad que puede marcar la diferencia”, destacó Ana Suárez Fuerra, concejala de Ciudad Saludable, que subrayó que “la donación de sangre es uno de los mayores ejemplos de solidaridad que existen”. “No se puede fabricar, no se puede comprar, solo puede obtenerse gracias a personas que de manera altruista dedican unos minutos de su tiempo para ayudar a quienes más lo necesitan. Desde el Ayuntamiento de Avilés, como en otras ocasiones, queremos animar a toda la ciudadanía a participar en este maratón”, afirmó.

Noticias relacionadas

Un llamamiento antes del verano

María Teresa Díaz, directora del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, hizo un llamamiento a la participación porque, con la llegada de las vacaciones de verano, los hospitales pueden quedar desabastecidos y Asturias necesita del orden de 180 a 200 bolsas diarias. Además, Carlos Vigil, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, recordó que el domingo 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre: “Donemos sangre, salvemos vidas”.