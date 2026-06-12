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Avilés recupera el programa CASA, un servicio gratuito de información y asesoramiento en sexualidad para jóvenes

El Centro de Atención Sexual de Avilés abre sus puertas como recurso municipal confidencial y gratuito, dirigido a adolescentes y jóvenes de 14 a 30 años, así como a familias y profesionales del municipio

El Edificio Fuero, que se dedicará en exclusiva al servicio municipal de Juventud.

El Edificio Fuero, que se dedicará en exclusiva al servicio municipal de Juventud. / MARA VILLAMUZA

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N. M.

El Centro de Atención Sexual de Avilés (CASA) vuelve a abrir sus puertas. El servicio, un recurso municipal confidencial y gratuito dirigido a adolescentes y jóvenes de 14 a 30 años, surge para dar respuesta a una necesidad creciente: dotar a la juventud de Avilés de un espacio seguro y confidencial donde resolver dudas sobre sexualidad, relaciones afectivas, orientación sexual e identidad. El Consistorio anunciará durante esta semana el servicio a través de sus redes sociales y se prevé que la primera sesión grupal pueda celebrarse hacia el mes de julio.

El servicio se estructura en torno a tres grandes líneas de actuación: la atención individual, presencial y digital; los talleres grupales; y la presencia activa en redes sociales. Todo ello desde un enfoque inclusivo, con perspectiva de género y metodologías adaptadas al lenguaje y a los códigos juveniles actuales.

Un recurso confidencial para jóvenes de 14 a 30 años

El servicio ofrece atención individual presencial en el edificio Fuero y en La Noria, con sesiones mensuales de una hora, y también atención telefónica y digital a través de WhatsApp, Instagram y correo electrónico, con respuesta garantizada en menos de 24 horas.

Asimismo, se impartirán talleres grupales en centros educativos, especialmente en la ESO, con los que se estima llegar a unas 2.400 personas jóvenes. Paralelamente, se desarrollarán talleres específicos para familias, profesionales y asociaciones con el objetivo de generar una red comunitaria cohesionada en torno a la educación sexual y afectiva.

Atención presencial, talleres y redes sociales

El equipo técnico está compuesto por profesionales especializados en intervención social, violencias de género, educación afectivo-sexual y comunicación digital.

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El servicio se vertebra en torno a cinco objetivos específicos: facilitar un espacio seguro y confidencial a jóvenes de 14 a 30 años; aumentar el conocimiento del alumnado de ESO y FP en materia de sexualidad responsable; dotar a las familias de herramientas para acompañar a sus hijos e hijas; capacitar a profesionales y entidades sociales; y ofrecer información rigurosa en plataformas digitales juveniles.

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