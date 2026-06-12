Las bibliotecas de Avilés se adaptan al verano: estos son sus nuevos horarios
Las cuatro bibliotecas municipales de Avilés ajustarán sus horarios de apertura entre el 15 de junio y el 15 de septiembre
N. M.
Las cuatro bibliotecas municipales de Avilés modificarán sus horarios con motivo de la temporada estival. Los cambios comenzarán a aplicarse, con carácter general, el 15 de junio y se mantendrán hasta el 15 de septiembre, aunque en algunos servicios vinculados al calendario escolar el periodo será del 22 de junio al 8 de septiembre. Durante estos meses, los equipamientos seguirán abiertos para consulta, estudio, préstamo y actividades de lectura.
La Biblioteca Bances Candamo mantendrá abiertas sus salas de consulta y estudio del 15 de junio al 15 de septiembre, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Los sábados abrirán de 9.00 a 14.00 horas, mientras que domingos y festivos permanecerán cerradas.
La Bances Candamo mantiene sus salas de estudio abiertas mañana y tarde
En el mismo periodo, la sala de préstamo de adultos de la Bances Candamo atenderá de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Los sábados abrirá de 11.00 a 14.00 horas, y cerrará domingos y festivos.
La sala infantil de la Bances Candamo tendrá horario de verano coincidiendo con las vacaciones escolares, entre el 22 de junio y el 8 de septiembre. Abrirá de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas. Permanecerá cerrada domingos y festivos, incluidos los domingos 21 de junio y 13 de septiembre.
Los Canapés y La Luz compartirán horario de verano
Las bibliotecas de Los Canapés y La Luz compartirán horario entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Ambas abrirán de lunes a jueves de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Los viernes solo funcionarán en horario de mañana, de 10.30 a 13.30 horas, y cerrarán sábados, domingos y festivos.
Por su parte, la Biblioteca de La Carriona adaptará su horario al periodo de vacaciones escolares, del 22 de junio al 8 de septiembre. Abrirá los lunes, miércoles y viernes de 10.30 a 13.30 horas. Los martes y jueves ampliará la atención también a la tarde, con horario de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Los sábados, domingos y festivos permanecerá cerrada.
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