"El coche quedó a nada de la fachada de la casa", aseguran los vecinos tras el accidente mortal en Riberas (Soto del Barco)

El accidente mortal de esta madrugada en Riberas (concejo de Soto del Barco) en el que falleció un vecino de Pravia de 54 años, fue un enorme susto para la propietaria de la vivienda conocida como "La Casita". El vehículo quedó a "nada de chocar contra la fachada". Los cristales estaban sembrados junto al semáforo, del que se desprendieron los dos luminosos inferiores a consecuencia de la colisión.

El siniestro se produjo sobre las 5.30 horas de la mañana en un tramo con buena visibilidad y en sentido Pravia. Los vecinos, que reclamaron anonimato, especulaban horas después con la posibilidad de que el conductor se hubiera dormido y de ahí que se saliera de la calzada. La víctima era el único ocupante del vehículo. El equipo de Atención Primaria de Soto del Barco con ambulancia de soporte vital básico de la zona y el equipo médico de la UVI-móvil de Avilés sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

Exceso de velocidad

Pese a que nadie relacionaba este siniestro con el exceso de velocidad, las personas consultadas en Riberas coincidieron en aprovechar para denunciar el exceso de velocidad con el que se circula en ese tramo. "Y eso que hay un montón de señales de límite, pero son pocos quienes lo cumplen", aseguraba uno de los consultados. "A veces se pone la Guardia Civil con el radar, pero da igual", añadía otro.

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Los últimos accidentes se produjeron el pasado mes de noviembre. En uno de ellos falleció un ciclista ovetense de 58 años arrollado por un monovolumen a la altura de la gasolinera de Riberas de Pravia. Días después, a finales de ese mismo mes, dos jóvenes resultaron heridos cuando, por causas desconocidas, el vehículo en el que viajaban se salió de la vía y entró en la cuneta, por la que transitó unos metros hasta impactar con el tope de la misma y salir volando, cayendo sobre su techo a más de 10 metros de distancia.