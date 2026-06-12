Di Cesare, en la Bienal Climática de Avilés: “El apocalipsis es el relato que justifica la política de la salvación”

Por un lado habló la filósofa italiana Donatella Di Cesare y, por otro, Hanna Limjula, que es antropóloga, brasileña y experta en el pueblo yanomami, una nación originaria de la frontera de su país con Venezuela. Las dos presentaron las primeras propuestas para el diálogo de la primera Bienal Climática: la de Avilés. La dos, en el parque de Ferrera, justo donde por la mañana el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, abrió el encuentro artístico que se va a desarrollar hasta el próximo 20 de septiembre. Una habló del mundo sin futuro y la otra, sin embargo, del triunfo de los sueños como camino cierto al porvenir. Di Cesare dijo: “el apocalipsis es el relato que justifica la política de la salvación” y Limjula, sin embargo, recalcó: “Los yanomamis consideran que si sueñas con tu madre es que tu madre tiene que decirte algo: los sueños para ellos no son egocéntricos”.

Di Cesare fue la que tomó la palabra al principio. Celebró “el origen de Avilés entre la mar y la industria”. Y es que la profesora considera que el concejo como un símbolo de recuperación. Esta idea es también la que defiende la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, y el ministro Urtasun: saber recuperar el aliento después de una gran crisis.

Hanna Limulja / Miki López / LNE

La intervención de Di Cesare fue para analizar “los procesos de transición”: “Vivimos sobre un umbral, a nuestra espalda está el mundo conocido y ante nosotros, el paisaje misterioso”. Y ese paisaje misterioso va desde “un planeta devastado por un virus o la noche nuclear”. No hay esperanza. Considera la profesora que se ha conseguido clavar en la mente general la imagen “del fin del mundo”. Y eso ha generado la “tecnosalvación” que es lo mismo que “el tecnofascismo”: “No se trata de salvar el mundo, se trata de garantizar el futuro, pero sólo de unos cuantos”.

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Para Di Cesare “la destrucción, el apocalipsis, no es un efecto colateral, es el objetivo primordial del capitalismo”. Y mencionó los planes de recuperación de los territorios devastados por las bombas. “¿Seremos los primeros en pensar que podemos ser los últimos?”, se preguntó la filósofa ante un auditorio removido por la primera brisa del verano del clima cambiante.