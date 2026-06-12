Diego Baeza, presidente del Real Avilés, entra en la Cámara de Comercio de la mano de FADE

El presidente del Real Avilés, Diego Baeza, el restaurante Pandora, Gocasa y EcoComputer son las nuevas incorporaciones designadas por la patronal asturiana FADE para el futuro pleno de la Cámara de Comercio de Avilés. La sesión plenaria constituyente está prevista para el próximo miércoles, día 17, con 13 renovaciones que suponen un tercio del total de los integrantes.

Las novedades no se quedarán ahí, ya que está prevista la incorporación al comité ejecutivo de tres nuevos miembros: Asturmadi, Asturfeito y Alvargonzález -estos dos últimos ya eran vocales del pleno cameral-.

La incorporación de Diego Baeza al pleno de la Cámara de Avilés es la más llamativa. Lo hace a través de Horizonte Patrimonial, y su participación en la entidad cameral responde a los "proyectos importantes que tiene para la comarca", y le permitirá "conocer aún más y mejor al tejido empresarial", señalaron las fuentes consultadas.

Daniel González renovará como presidente de la Cámara de Comercio de Avilés para el periodo 2026-2030, una corporación sin ánimo de lucro que actúa como puente entre el sector privado y el público y que representa a algo más de 7.000 empresarios.

Los nuevos vocales

Los nuevos vocales serán Diego Baeza González, de Horizonte Patrimonial SL; Ana Belén González Carrio, de la empresa González Carrio SA (GOCASA); Alberto Villa Pena, de Villapérez Pandora SL (Restaurante Pandora), y Juan Carlos Rodríguez Alonso, de EcoComputer S.L.

Los 37 integrantes del nuevo pleno cameral deberán elegir entre sus miembros, por votación nominal y secreta, a las personas que ocuparán la presidencia y el comité ejecutivo. Las candidaturas a estos dos últimos órganos de gobierno deberán presentarse y hacerse públicas al menos con 24 horas de antelación a la celebración de la sesión plenaria.

Daniel González ya avanzó en LA NUEVA ESPAÑA que si bien en la Cámara de Comercio están representados los distintos sectores económicos, tendrán un peso preponderante la industria y el Puerto, como ejes vertebradores de la base económica de Avilés y su comarca.