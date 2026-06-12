Eduardo Cimadevilla, nombrado director del Centro Universitario Instituto Nebrija de Avilés

El Centro Universitario Instituto Nebrija Avilés ha anunciado el nombramiento de Eduardo Cimadevilla Fernández-Pola como nuevo director de la institución. Asturiano de raíces y vocación, el doctor Cimadevilla asume el cargo con el objetivo de potenciar el desarrollo estratégico del centro en Avilés, con un perfil que "equilibra una sólida solvencia en la gestión universitaria con un profundo compromiso humano hacia su tierra". "Nuestra misión es ser el referente de salud en Asturias, donde la exigencia docente, la innovación y la investigación aplicada nutran el aprendizaje de los alumnos y transformen la experiencia clínica diaria en el motor de una atención sanitaria de máxima calidad en el principado”, destaca el directivo.

Eduardo Cimadevilla es doctor en Ciencias de la Salud, especializado en el entrenamiento de alta intensidad. Su formación académica es de carácter multidisciplinar. Es diplomado en Enfermería y diplomado en Fisioterapia, y cuenta con másteres universitarios en Fisioterapia Osteopática, Fisioterapia Instrumental y en Fisioterapia Deportiva y Readaptación de Lesión. Asimismo, es experto en Ecografía y Fisioterapia Invasiva, disciplinas clave para la innovación terapéutica actual.

Tras 19 años de enriquecedora experiencia en Madrid, donde consolidó su experiencia profesional, el doctor Cimadevilla afronta ahora el regreso a Asturias. Antes de su llegada a Avilés, desempeñó cargos de alta responsabilidad en la Universidad Camilo José Cela, como director del Grado en Fisioterapia y Secretario Académico de la Facultad de Salud. Su visión global se completa con su labor docente internacional en instituciones como la St. Louis University (EE. UU.) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (República Dominicana).

Junto a su carrera académica, destaca la institución, aporta un valioso conocimiento del tejido empresarial tras haber sido socio director de más de cinco centros de salud y haber ejercido la práctica clínica durante más de tres lustros. Ahora, señalan, volcará ese aprendizaje en su tierra, al frente de un proyecto que aspira a cuidar de los asturianos con la misma dedicación y cercanía que definieron sus raíces.

La vocación del doctor Cimadevilla por el conocimiento y la palabra es genética, ensalza la Nebrija. Descendiente de una familia llanisca, su formación personal se cimentó en los valores de los colegios Virgen Milagrosa y los Maristas. Esta vocación educativa se reforzó en su rama materna, ya que su madre y su tía, ambas maestras, le transmitieron el valor transformador de la docencia. Esos principios, sumados a la resiliencia y el trabajo en equipo aprendidos desde niño en el fútbol, el esquí y la montaña asturiana junto a su abuelo, han sido el motor de una carrera profesional basada en el compromiso.

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Con este nombramiento, el Centro Universitario Instituto Nebrija Avilés "ratifica su compromiso con la incorporación de talento de alto nivel para liderar sus proyectos formativos en la región, con el objetivo de asegurar una conexión directa entre la universidad y las demandas del sector profesional sanitario".