El Gobierno de Asturias invierte un millón en dos nuevas glorietas para mejorar los accesos a Luanco

El Gobierno de Asturias ha finalizado la mejora de los accesos a Luanco, tras invertir un millón en dos nuevas glorietas de conexión con las carreteras locales GO-1, GO-2 y GO-7. Esta obra permitirá mejorar la seguridad de las intersecciones y aportar una mayor fluidez al tráfico. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, y el alcalde de Gozón, Jorge Suárez, han visitado este viernes la zona, junto con el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, y el director general de Infraestructuras, Guzmán Castro.

La primera de las rotondas, la más próxima a Luanco, comunica las vías GO-1 y GO-2, da acceso al nuevo desarrollo urbanístico del área y facilita el enlace con las carreteras de Bañugues y Moniello/Luanco norte. La segunda glorieta se sitúa en la intersección de las carreteras GO1, GO-2 y GO-7 y permite llegar a las instalaciones deportivas de Balbín. Este cruce se resolverá a partir de ahora con un enlace en forma de T con carriles de espera intermedios, lo que supone una mejora importante para la circulación y la seguridad en la zona.

Las nuevas rotondas contribuyen a mejorar la fluidez del tráfico en un punto en el que, sobre todo en verano, se registran retenciones y problemas ocasionales por la intensa circulación para entrar a Luanco. Las obras han renovado también la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y la iluminación, con columnas de ocho metros de altura en ambas glorietas.

Esta medida se enmarca dentro de la batería de inversiones que el Gobierno de Asturias tiene en marcha en Gozón para la mejora de la red de carreteras y que suman más de 2,1 millones. Entre ellas, destacan las obras en la GO-5 Cabezonera- El Pielgo, en su recta final, con un coste de 465.697 euros para la reforma integral de los 3,8 kilómetros de la vía que da servicios a varias ganaderías de la zona y registra un intenso tráfico de vehículos agrícolas.

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Además, el Principado ha adjudicado en 682.727 euros la remodelación de la carretera GO-15 (San Xuan-Las Aceñas), que acondicionará los 2,8 kilómetros de calzada que dan acceso a la playa de Xagó, la localidad de Nieva y varias parcelas residenciales. El proyecto incluirá la reparación de hundimientos estructurales, la mejora del firme y el drenaje y la renovación de la señalización y las barreras de seguridad.