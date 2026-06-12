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Muere un vecino de Pravia de madrugada tras salirse de la carretera en Riberas e impactar contra un semáforo

El fallecido, de 54 años, era el único ocupante del vehículo

La carretera AS-16, a su paso por Riberas (Soto del Barco)

La carretera AS-16, a su paso por Riberas (Soto del Barco)

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A. R.

Un hombre de 54 años y vecino de Pravia ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico registrado en la carretera AS-16, a su paso por Riberas (Soto del Barco).

El siniestro tuvo lugar hacia las 05.20 horas, a la altura del punto kilométrico 3,9, cuando el turismo que conducía se salió de la vía y acabó impactando contra un semáforo, según informó la Guardia Civil. La víctima era el único ocupante del vehículo.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 05.17 horas. En la llamada indicaban que un vehículo se había salido de la vía y colisionado contra un semáforo. En su interior había una persona herida y atrapada.

Además de pasar el aviso al SAMU y movilizar a los bomberos, la SALA 112 del SEPA comunicó lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de Gijón y el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Luarca, pertenecientes a la Guardia Civil de Asturias, que se encargan de esclarecer las circunstancias del suceso.

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A las 07.03 horas los bomberos informan que han recibido ya autorización para extraer los restos mortales del fallecido. Minutos después, tras realizar tareas de seguridad, retiran del lugar para regresar a parque a las 07.19 horas.

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