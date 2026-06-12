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Nancy Sikes-Kline, alcaldesa de San Agustín (Florida, EE UU): "Estamos muy orgullosos de nuestros lazos con Avilés y con Pedro Menéndez"

"Hacemos una recreación de la fiesta del Bollo, hacemos el mantecado y este año hemos celebrado también una comida en la calle, la 'community table'", presume la regidora

Nancy Sikes-Kline, en la fuente de San Francisco

Nancy Sikes-Kline, en la fuente de San Francisco / A. F .V.

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A. de la Fuente

"Estamos muy orgullosos de nuestros lazos con Avilés y con Pedro Menéndez". Nancy Sikes-Kline es la alcaldesa de San Agustín, la ciudad de origen europeo más antigua de Estados Unidos, fundada por Pedro Menéndez en 1565. Este viernes recibió en el teatro Palacio Valdés el premio Bernardo de Gálvez, que otorga la Fundación Consejo España-EE UU "en reconocimiento a su relevancia histórica y al papel que ha desempeñado en la preservación del legado compartido" entre las dos naciones. "Tanto yo como la ciudad estamos muy honrados de recibir este galardón", reconoce la regidora.

La Alcaldesa de la localidad, de unos 14.000 habitantes y ubicada en el estado de Florida, asegura que sus conciudadanos se sienten "muy orgullosos" de sus raíces avilesinas. "Todos los años celebramos el Día del Desembarco, en el que recreamos la llegada de Pedro Menéndez. Además, tenemos una calle dedicada a la ciudad, Avilés, que es una de las más bonitas. Hemos hecho todo lo posible para que se parezca a lo que puedes encontrar aquí: terrazas, restaurantes al aire libre... algo poco habitual para nosotros, pero que supone un homenaje a Avilés y a esta cultura del exterior tan propia de aquí", afirma.

Es más, Sikes-Kline presume de que los hermanos estadounidenses de los avilesinos han acogido también sus tradiciones. "Hacemos una recreación de la fiesta del Bollo, hacemos el mantecado y este año hemos celebrado también una comida en la calle, la 'community table'", señala la regidora, de una iniciativa que planean "repetir cada año".

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Además, Sikes-Kline afirma que sus conciudadanos tienen un gran interés en Avilés. "Todos quieren venir. Les ha picado la curiosidad. Por eso, nos gustaría que además de viajes con delegaciones institucionales, comiencen a venir ciudadanos de a pie para explorar y descubrir esta maravillosa ciudad", propone.

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