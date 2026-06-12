El Niemeyer propone con “Naturalezas Vivas” una reflexión artística sobre el paisaje y el futuro del planeta para la Bienal Climática de Avilés

En el Centro Niemeyer, en la cúpula del complejo de la ría, las “Naturalezas vivas” van a ambientar el verano desde este jueves y hasta el próximo día 27. Se trata de una propuesta expositiva que coordina María Toral y se enmarca en la primera edición de la Bienal Climática: arte, industria y territorio, una muestra que reúne más de 120 obras de 110 artistas que reflexionan sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza, así como sobre los desafíos ambientales que afronta el planeta en la actualidad.

La exposición ha conquistado más espacios de la cúpula: hay muestras artísticas desde la Prehistoria y hasta el momento presente. Aunque empiezan a abundar en el Barroco, la exposición colecciona piezas de Dalí, de Darío de Regoyos, de Muñoz Degraín, de Joan Miró, de Bill Viola… María Toral propone un recorrido que invita a descubrir cómo la representación artística de la naturaleza ha cambiado a lo largo de los siglos y cómo esas transformaciones reflejan también cambios culturales, sociales y económicos.

El discurso expositivo se organiza en tres grandes apartados: “El origen”, “La mano del hombre” y “El retorno y la reconciliación”. Estas tres secciones permiten recorrer diferentes formas de entender la naturaleza, desde las visiones más idealizadas y contemplativas hasta aquellas que muestran las profundas transformaciones provocadas por la actividad humana y las posibilidades de una nueva relación con el entorno basada en el equilibrio y la sostenibilidad.

“Naturalezas Vivas” reúne préstamos procedentes de algunas de las principales instituciones culturales españolas, entre ellas el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Fundación Telefónica, Banco Sabadell, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La muestra cuenta obras que abordan cuestiones como los ecosistemas, los fenómenos atmosféricos, la gestión del agua, la agricultura, las infraestructuras energéticas, los recursos naturales, la biodiversidad o la transformación del territorio. De este modo, conecta la tradición artística del paisaje con algunos de los debates más relevantes de nuestro tiempo.

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“Naturalezas Vivas” coincide además con la presencia en la primera planta de la Cúpula de la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU), titulada “Flujos Comunes”. Comisariada por Ander Bados y Miguel Ramón, esta propuesta explora cómo los flujos de materiales, energía, personas, datos y medioambiente configuran los territorios contemporáneos. El diálogo entre ambas exposiciones convierte la cúpula del Centro Niemeyer en un espacio de reflexión interdisciplinar sobre arte, arquitectura, sostenibilidad y territorio.