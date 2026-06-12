La oposición carga en la Junta contra la gestión del Niemeyer: "Es un desastre"

La gestión del Centro Niemeyer centró el debate de la comisió nde Cultura celebrada en la Junta General del Principado este viernes. La oposición en bloque la tilda de "desastre", apoyándose en el informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado que señala que buena parte de las contrataciones efectuadas por la fundación son irregulares, mientras que la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, defiende su labor: "Ya se han adoptado las recomendaciones de la Sindicatura".

Vanessa Gutiérrez, la responsable de la política cultural del Principado, apuntó que "las cuestiones que la Sindicatura observó y sobre las que se hicieron recomendaciones en esos contratos de 2024 ya se corrigieron hace más de un año porque antes que el organismo fiscalizador las detectó la propia Consejería y de inmediato indicó su corrección". Añadió, además, que su departamento seguirá trabajando para tener más eficiencia y eficacia y que el Niemeyer seguirá implementando medidas de mejora en diferentes ámbitos.

Xabel Vegas, que es diputado de Izquierda Unida -en el Gobierno de coalición de Adrián Barbón- sí concedió que las incidencias señaladas por la Sindicatura "son importantes". "Exigimos a la Consejería que subsane cualquier error que pueda haber en la contratación”, dijo, antes de apostillar: “Creemos que, probablemente, el Niemeyer necesita más recursos humanos para poder gestionar correctamente el volumen de contratos que se hacen”. “En contra de lo que insinúan el PP y Vox, la Sindicatura no habla de ilícitos ni de corrupción”, subrayó.

El parlamento asturiano acogió una comisión adicional a instancias del responsable de Cultura del Partido Popular, el diputado José Luis Costillas. Según su criterio, “los contratos se dan obviando de manera clara el procedimiento legalmente establecido y así lo ha constatado la propia Sindicatura de Cuentas. La Consejera no ha sabido dar explicaciones a por qué el Niemeyer incumple de manera reiterada la ley de contratos a la hora de adjudicar sus contrataciones”.

En las dos horas largas de comisión, José Luis Costillas reclamó a Gutiérrez explicaciones sobre por qué se compró el aparcamiento subterráneo del complejo de la ría. El Gobierno del Principado lo adquirió a Sepides en diciembre de 2024 por 3,25 millones de euros. “Además, el Principado deberá dar explicaciones de cómo se pueden emitir certificaciones de acuerdos que no ha adoptado el patronato: no constan en las actas de la reunión del patronato, ni en el turno, ni constan en su orden del día, ni constan en ruegos y preguntas. Y aún así, la consejera dice que se emitieron certificaciones de esos acuerdos”. Gutiérrez defiende que la operación del aparcamiento fue en atención a una reclamación del pleno del patronato, pero Costillas asegura que ese acuerdo “no existe”. Y esto lo sintetiza: “La situación del Niemeyer es de tal descontrol y caos administrativo que ni siquiera llegan a saber cuáles son los acuerdos que adopta el propio patronato”.

Foro

El portavoz de Foro Asturias, el diputado Adrián Pumares, exigió que Gutiérrez "explique qué ha pasado y qué medidas va a tomar". "Exigir que el dinero público se gestione conforme a la ley no es pedir un imposible, es lo mínimo que merecen los asturianos, y no está siendo así”, manifestó. Y luego añadió: “No estamos ante un defecto formal aislado, sino ante una acumulación de incumplimientos que afecta a toda la muestra analizada por la Sindicatura”.

Vox

Javier Jové, el diputado de Vox en asuntos culturales, resaltó la dureza del informe de la Sindicatura de Cuentas. "Es auténticamente demoledor y no deja títere con cabeza, acredita la adjudicación de los contratos sin sometimiento a lo dispuesto en la ley de contratos del sector público, sin pliegos administrativos ni técnicos, lo que impide el control del contenido de las obligaciones asumidas por el adjudicatario”, argumentó el diputado, para quien esta gestión “es evidente que no obedece a una casuística aislada o meros hallazgos aleatorios, sino al funcionamiento ordinario contrario a la ley por parte del Niemeyer”.

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Para la diputada Covadonga Tomé, "el Partido Popular está haciendo un ruido desproporcionado con todo, en una clara campaña anticipada". "Nosotras no vamos a entrar en el juego del desgaste sistemático al Gobierno sin argumentos. Luego, exigimos transparencia absoluta en todo lo relacionado con los recursos públicos y pedimos también al Partido Popular que trabaje de vez en cuando en lugar de estar permanentemente jugando el desgaste".