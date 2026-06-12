Los paseos por la ría de Avilés, paraíso para los más pequeños: así fue el primer día de uno de los clásicos del verano avilesino

“Es lo que más ilusión nos hace de nuestra visita a Avilés”. Los niños del colegio Currusquinos Montessori de Gijón, en Roces, lo tienen claro: la ría es una de las principales atracciones de la ciudad. Prueba de ello era la ilusión de la veintena de alumnos, de entre nueve y doce años, que este viernes surcaron las aguas avilesinas en el barco que hasta el 13 de septiembre sucará el estuario avilesino para darlo a conocer a vecinos y visitantes. “Nos lo propuso la directora del centro y la verdad es que nos gustó mucho la idea”, apuntaba Marta Fernández, una de las profesoras que acompañaba al grupo de alumnos, que aseguró que “el mar siempre es algo que llama mucho la atención a los más pequeños”: “Estuvimos en el parque Ferrera y fuimos al Niemeyer, pero de lo que más ganas tenían era de esto”, aseguró.

La ría, gran atractivo para los escolares

Los propios niños confirman las palabras de su profesora. “Nos está encantando la ciudad, montar en barco es de lo que más ganas tenemos”, afirmaron los alumnos, que confiaban en encontrar algún pez por aguas avilesinas. .

Los paseos en barco por la ría son ya un clásico del verano avilesino. Este año los viajes en lancha se realizarán de martes a domingo en horarios de 12.00 y 13.15 horas por las mañanas, y 17.00, 18.05 y 19.10 horas por las tardes. El precio del trayecto simple, que lleva a los pasajeros hasta la bocana de la ría y vuelve a dejarlos en el paseo Manuel Ponga, será de 8 euros, mientras que los billetes para hacer parada en Portus costarán 12 euros. El punto de salida y llegada en ambos casos será el pantalán número 10, que se encuentra a la altura de la rula vieja.

Paseos de martes a domingo hasta septiembre

“Los paseos en barco tienen más aceptación cada año. Desde que los pusimos en marcha en 2022 ya son 15.765 las personas que han disfrutado de estos viajes, en los que participan no solo vecinos de la comarca, sino visitantes de Madrid, Barcelona...”, destaca la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, que reseñó también que esta “es una manera diferente de conocer la historia de Avilés, conocer la historia de nuestro puerto y ver cuál es la identidad marinera e industrial de la ciudad”. “Es algo que le gusta mucho al turista y también llama la atención del residente”, subraya.

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Una de las principales novedades, tal y como explicó Ruiz, es que aumentan las frecuencias con parada en Portus. Hasta el año pasado se hacían solo un día a la semana. Ante el éxito de afluencia, se ha decidido que en este 2026 se hagan dos días: miércoles y jueves. Los viajes que se detienen en el espacio museístico de San Juan de Nieva tendrán una duración de dos horas, en las que los pasajeros visitarán Portus antes de emprender el trayecto de regreso a la margen izquierda, previa salida hasta la bocana del estuario. El Espacio Portus está dedicado a la historia portuaria de Avilés y al cañón submarino.