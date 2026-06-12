El PP denuncia el cambio unilateral del Pleno por el PSOE

Esther Llamazares, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés y diputada nacional, ha denunciado por escrito que el gobierno PSOE-IU ha adelantado el Pleno del mes de junio del próximo viernes al jueves de manera unilateral, lo que se traduce en una "restricción desproporcionada" de su derecho fundamental a la participación política. Y es que el jueves también se vota en el Congreso de los Diputados, lo que supone que Llamazares no podría asistir a la sesión plenaria municipal.

El escrito remitido por Llamazares a la Alcaldía y a la Secretaría Municipal explica que su circunstancia es conocida por la alcaldesa, Mariví Monteserín, pero que además se le trasladó también en una conversación informal al portavoz del PSOE, Manuel Campa. Es más, se ofreció como alternativas los lunes 15 y 22, o el viernes día 26 para que la portavoz del PP pudiera compatibilizar sus responsabilidades en el Congreso y en el Ayuntamiento. Pero no han obtenido respuesta.

Tampoco se ha convocado ni reunido la Junta de Portavoces para tratar el cambio de fecha ni se ha recabado su parecer, pese a que es un requisito establecido en el Reglamento Orgánico Municipal (ROM).

Medidas "cautelarísimas"

Llamazares señala en su escrito que la decisión de cambiar la fecha del Pleno "con pleno conocimiento de mi obligación institucional de asistir al Congreso ese día, y rechazando sin motivación las alternativas propuestas, no responde a una necesidad objetiva del servicio, sino a una opción organizativa que sacrifica de forma desproporcionada mi derecho a participar en el Pleno municipal, en perjuicio también de los ciudadanos a quienes represento".

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Por todo ello, la portavoz del PP y diputada nacional, ha exigido que se deje sin efecto la convocatoria del Pleno para el jueves, y advierte de que se reserva el derecho a ejercer "cuantas acciones procedan" por la vía contencioso-administrativa, "incluida la interposición de recurso por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales con derecho a solicitar medidas cautelares o cautelarísimas" para invalidar la sesión plenaria y los acuerdos que se adopten en ella.