Reorganización del tráfico en Avilés: el Ayuntamiento destina 130.000 euros a obras en La Cámara y Alemania

El Ayuntamiento de Avilés destinará algo más de 130.000 euros a las obras necesarias para la reordenación del tráfico en la calle de La Cámara y en la avenida de Alemania. Las empresas tienen hasta el 10 de julio para presentar sus ofertas.

Esta actuación "permitirá mejorar los recorridos y evitar aglomeraciones en ambas vías", que conectan el centro de la ciudad con la zona norte, según explicó en su momento el gobierno local.

La modificación de la calle de La Cámara consistirá en la eliminación del carril de bajada desde Pruneda, quedando un único carril con un ancho de 4,40 metros y aparcamientos en batería a ambos lados. En el caso de la avenida de Alemania consistirá en cambiar, en el tramo comprendido entre la Calle La Cámara y la intersección con la Calle José Manuel Pedregal, uno de los dos carriles actuales permitiendo la circulación hacia la La Cámara.

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Dentro de este proyecto se prevé también mejorar la accesibilidad de los vados peatonales y las aceras.