San Agustín de la Florida, premio a la "guardiana de la historia compartida" entre España y Estados Unidos

Ni la distancia (unos 6.675 kilómetros en línea recta), ni el tiempo, ni siquiera las amenazas del presidente norteamericano, Donald Trump, a España impactan negativamente en el consolidado hermanamiento entre Avilés y San Agustín de la Florida. Tanto es así, que la Villa del Adelantado acogió ayer la entrega a su "hermana" norteamericana del XI Galardón Bernardo de Gálvez, la máxima distinción de la Fundación Consejo España–Estados Unidos, en reconocimiento a su compromiso con la conservación y difusión de la historia compartida entre ambos países.

El teatro Palacio Valdés fue el escenario elegido para la entrega del galardón, que recibió la alcaldesa de San Agustín, Nancy Sikes-Kline, de manos del presidente de la Fundación, Josu Jon Imaz. La ceremonia congregó a autoridades civiles y militares y representantes institucionales de Asturias, España y de Estados Unidos.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, fue la primera en tomar la palabra, y aseguró que en la ciudad "sentimos este reconocimiento como propio", porque "compartimos un recorrido histórico que nace en aquel 1565, cuando el insigne marino avilesino Pedro Menéndez de Avilés fundó el que sería el primer asentamiento de los actuales Estados Unidos de América. Y eso nos permite decir con orgullo que San Agustín de Florida y Avilés compartimos una historia común que ya alcanza los 461 años".

La regidora avilesina señaló que para ambas ciudades "nuestro hermanamiento trasciende de nuestras fronteras para convertirse en un fuerte lazo de unión entre España y Estados Unidos. Y que, por encima de cualquier acontecimiento histórico, está el reconocimiento del hermanamiento y la amistad entre ambas ciudades, compartiendo una historia común que hoy adquiere como fundamento el convencimiento de que nuestro futuro debe estar guiado por la cooperación, el conocimiento mutuo y el refuerzo de nuestra identidad como pueblos hermanos".

Monteserín fue más allá y recalcó que "sin duda, San Agustín de la Florida es el territorio que mejor identifica la importancia de las relaciones entre Estados Unidos y España, y el que con mayor compromiso y lealtad ha contribuido, a lo largo de estos años, a facilitar las relaciones entre ambos países a través de un hermanamiento que hoy nos identifica como sociedades y que será un lazo de convivencia eterno entre ambos países".

Rememoró así cuando en 1924 se produjo el viaje de la primera embajada de diplomáticos de San Agustín de la Florida a Avilés, "un acontecimiento de relevancia nacional por celebrarse en un momento especialmente complejo en las relaciones entre Estados Unidos y España tras el Tratado de París. Visita que fructificaría en 1967 con el acta de declaración de hermanamiento entre San Agustín de la Florida y Avilés".

El papel de San Agustín de la Florida

El presidente de la Fundación, Josu Jon Imaz, intervino a continuación para remarcar que “los orígenes importan porque contienen las semillas de todo lo que viene después. San Agustín representa un lugar importante de la historia que acabaría dando forma a EE. UU. y reconocer esta ciudad es reconocer que nuestras naciones han estado conectadas desde mucho antes de que existieran las relaciones diplomáticas modernas”.

Añadió que San Agustín de la Florida "es uno de los grandes guardianes de la historia de España en Estados Unidos", y finalizó asegurando que "los vínculos más sólidos en la vida no son los que se heredan, sino los que cada generación contribuye a mantenerlos vivos".

España en la independencia de EE UU

Tras hacer entrega del galardón, tomó la palabra la alcaldesa de San Agustín de la Florida, Nancy Sikes-Kline, quien agradeció el premio de la Fundación Consejo España–Estados Unidos porque “recibir este honor es especialmente significativo mientras conmemoramos el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos". Y es que, explicó, la historia de su país "no se puede contar sin reconocer las contribuciones de España. El legado de Bernardo de Gálvez nos recuerda que las historias de nuestras dos naciones han estado entrelazadas desde el principio".

La regidora norteamericana señaló que San Agustín de la Florida es "inconfundiblemente hispana en su naturaleza", y destacó el papel que jugaron las generaciones anteriores por mantener viva los orígenes españoles, una labor que se ha reforzado con el hermanamiento con Avilés, especialmente en las últimas décadas".

Nancy Sikes-Kline remarcó que "la historia de nuestras dos naciones se entrelazan desde el principio, y los valores de cooperación, respeto y responsabilidad cívica nos recuerdan que tenemos que seguir reforzado esta relación como hasta ahora".

La ceremonia, en el que se proyectaron dos vídeos. En uno de ellos varios especialistas explicaban la fuerte relación entre España y Estados Unidos a través de San Agustín de la Florida, y el otro recorría la ciudad norteamericana y sus lugares más significativos. "No son muchas las ciudades del mundo que se pueden contemplar como en un espejo", destacó Josu Jon Imaz.

Las actividades vinculadas al XI Galardón Bernardo de Gálvez continuarán el próximo martes 16 de junio en Madrid.