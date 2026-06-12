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Sara García transforma el duelo en ritual colectivo en la Bienal Climática de Avilés

La instalación "Molding mourning mouths" de la artista gijonesa reflexiona sobre la pérdida de biodiversidad a través del pan como alimento y archivo ceremonial

VÍDEO: Performance de Sara García en el parque Ferrera, Avilés, por bienal climática

VÍDEO: Performance de Sara García en el parque Ferrera, Avilés, por bienal climática

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Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

"Duelos y júbilos" es el título de una de las muchas exposiciones que forman la Bienal Climática de Avilés, que es una gran factoría de proyectos que combina arte, memoria industrial y reflexión sobre los desafíos climáticos actuales. En esta muestra colectiva divida en tres espacios -Camposagrado, Valdecarzana y la vieja pescadería de Santiago López- expone la gijonesa Sara García. Su obra: "Molding mourning mouths", en la que la artista toma el pan como eje de una investigación sobre el duelo planetario ante la pérdida irreversible de biodiversidad. El pan aparece como alimento, pero también como archivo histórico y ceremonial, según consta en el políptico de la muestra.

Un momento de la performance este viernes en el Ferrera.

Un momento de la performance este viernes en el Ferrera. / M. M.

La instalación reúne máscaras, trajes... Y justo esto fue lo que salió este viernes a la calle, al parque de Ferrera. El duelo se convitió en práctica colectiva y multiespecie: una forma de acompañar la pérdida y, al mismo tiempo, de imaginar nuevos gestos de cuidado y regeneración. Una persona con túnica morada y decorada con piezas que emitían sonidos rítmicos al caminar salió a buscar al público de la performance al Ferrera desde el Jardín Francés, a donde los llevó de nuevo. Allí comenzó el ritual. Con pocas palabras. Movimientos lentos. Frases corales. Con pan, tierra y hierbas. Naturaleza.

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Un nutrido grupo de personas siguió en silencio la actividad que se prolongó durante unos quince minutos y finalizó con un sonoro aplauso.

Detalle de una de las integrantes en la performance, con una máscara con pan.

Detalle de una de las integrantes en la performance, con una máscara con pan. / M. M.

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