Avilés se afianza como sede de congresos con la V edición del evento internacional ecuestre

El V Congreso Internacional Ecuestre (EQUNEXION), evento de referencia en España dedicado al bienestar equino y la comunicación natural con el caballo, se celebra este fin de semana en Avilés con la participación de relevantes ponentes y unos 200 participantes.

Este evento, que desde su primera edición se había celebrado en Gijón, es un cimiento más de la apuesta de Avilés por situarse en el top de las ciudades que acogen congresos de tamaño medio. Solo este año ya se ha cerrado la celebración de más de 15 encuentros nacionales e internacionales.

El periodista asturiano Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra, comunicadora y presidenta de la fundación contra el cáncer que lleva su nombre, forman parte de la organización de un evento con el que se persigue "un cambio de paradigma en la relación entre las personas y los caballos", explicó Lucas.

Salud, bienestar y sostenibilidad es el lema de un congreso que, según explicó el periodista asturiano, se celebra en Avilés porque "es una ciudad muy activa que tiene muchas cosas que ofrecer, mucho más allá de lo que se piensa. Ha sido todo un descubrimiento para muchos de los participantes". Eso sí, la idea de los organizadores es que este evento pueda itinerar por la región, celebrándose cada año en un lugar diferente. "Asturias es un paraíso natural también para los caballos", remarcó.

Teoría y práctica

El programa de las dos jornadas del congreso internacional equino incluye ponencias y formación, con un "enfoque innovador basado en la sostenibilidad y el entrenamiento respetuoso", y sesiones prácticas con demostraciones en vivo y actividades vinculadas a la naturaleza.

"El humano se ha relacionado con el caballo estableciendo la jerarquía: yo mando y él obedece. Pero eso mismo se puede hacer con disciplina y confianza, evitando que el caballo tenga miedo. Este animal nos ha acompañado a lo largo de la historia, pero es un elemento impagable para abrirnos la puerta a la naturaleza", explicó Juan Ramón Lucas.

Añadió el periodista que la relación con los caballos abarca un concepto amplio de beneficio para la salud humana. De ahí que durante el congreso se aborden terapias concretas para tratar, por ejemplo, trastornos del comportamiento, el autismo o la autoestima.

Los especialistas Denise Heinlein, Cristóbal Scarpati y Mario Soriano se encargan de las sesiones prácticas con casos reales. Otros ponentes son Alberto Honrubia, Marc Sánchez, Nataly Coach, Conchita Mínguez y Sara Burgos.

Tanto los ponentes como los participantes provienen no solo de Asturias, sino de diversas ciudades españolas, además de Alemania, Argentina y Estados Unidos. Un perfil nacional e internacional que la ciudad está logrando captar con el trabajo de afianzamiento como espacio para congresos de tamaño pequeño y medio.

Una ciudad "enloquecida" de actividad

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, inauguró el V Congreso Internacional Ecuestre (EQUNEXION) destacando precisamente la intensa actividad de eventos que se celebran en la ciudad y en los que participan personas de distintas comunidades autónomas y países.

"Llegan justo en un momento en que la ciudad está "enloquecida de actividad", llegó a decir la regidora avilesina. Y se refirió a la celebración de la Bienal Climática y también a la entrega del XI Galardón Bernardo de Gálvez, del que hizo entrega el viernes la Fundación Consejo España-Estados Unidos a la ciudad hermana de San Agustín de la Florida. Eventos ambos que congregan en la ciudad a estadounidenses, pero también a visitantes de Portugal, Suecia, Alemania, Italia y Argentina, entre otros.

Avilés se ha estrenado este año en las "subastas" de congresos, o dicho de otra manera, ha sido invitada a pujar para atraer seminarios. Y lo ha hecho con éxito. El concepto de ciudad sostenible y el anuncio de que en 2027 acogerá el IX Congreso Nacional de Industria han sido claves para colocar a la ciudad en el mapa MICE, el sector del turismo de negocios y corporativo.