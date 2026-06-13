El comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Avilés se reconfigura con nuevas incorporaciones y salidas notables

Daniel González ha formalizado su candidatura para presidir la Cámara de Comercio de Avilés otros cuatro años, hasta 2030, con un comité ejecutivo que presenta cambios en la vicepresidencia tercera y la tesorería, además de tres nuevas incorporaciones. Así, abandonan dicho comité ArcelorMittal, EDP e Hiasa-Gonvarri, que dejan paso a Asturfeito, Asturmadi y Alvargonzález.

El único aspirante a la presidencia es Daniel González, una vez que Javier Fernández Font, presidente y fundador de Alusín Solar, decidió abandonar la carrera aunque, eso sí, será vocal en el pleno cameral durante los próximos cuatro años.

Las otras dos novedades en el comité ejecutivo serán la de María Jesús García Rodríguez, del taller eléctrico AMG, en la vicepresidencia tercera y representando a la patronal del metal asturiano, Femetal. Y, por otro lado, Mónica García Blanco, de Equipavilés, que ocupará la tesorería y que en estos últimos cuatro años fue la presidenta de la comisión de promoción económica.

Como vocales del comité ejecutivo se estrenarán Ángel Arrojo Heres (Asturmadi), Avelino Díaz García (Asturfeito) y Celso Rodríguez Ruiz (Alvargonzález).

El resto de integrantes, que repiten en las vocalías, serán Antonio Estévez Mena (CAC – ASPROCOM / Construcciones Estévez Mena S.L.), Francisco Javier González Fidalgo (Supercash Avilés S.A.), Natán Fernández Fernández (Asturias Educación S.L.), y Manuel González Vila (Grupo Daniel Alonso S.L.).

Salidas y entradas

El nuevo pleno de la Cámara de Comercio tendrá algunas incorporaciones y salidas que son, cuando menos llamativas. Una es la de Diego Baeza, presidente del Real Avilés, con su empresa Horizonte Patrimonial. También está la entrada del restaurante Pandora, y de EcoComputer, competidora de Daniel González, propietario de Digitec Inversiones. Las tres fueron propuestas por la patronal FADE.

Sin embargo, desaparece la representación de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc).

El pleno de constitución será el miércoles, día 17, a las 10.00 horas en la propia Cámara de Comercio.