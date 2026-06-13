"Si no se hace la municipalización del servicio de limpieza romperemos el gobierno con el PSOE"

Agustín Medina es portavoz de Izquierda Unida y también concejal de Servicios Sociales y Cooperación, dos áreas en las que, asegura, "se ha avanzado" en estos tres años, aunque "aún queda trabajo importante por hacer".

¿Qué valoración hace de estos tres años de mandato?

El balance es positivo. Creo que hemos demostrado que un gobierno de coalición puede hacer políticas progresistas de manera responsable. No siempre opinamos igual con el PSOE, hay cosas en las que discrepamos, pero hemos demostrado que podemos entendernos anteponiendo el interés de los ciudadanos

Hasta febrero del año pasado eran un gobierno con mayoría, pero la perdieron con la salida de Podemos. ¿Considera que fueron expulsados o que abandonaron el gobierno?

Desde nuestro punto de vista, fue una salida, no una expulsión. Eso sí, ni lo esperábamos ni lo deseábamos. Los que más lo sufrimos fuimos nosotros, Cambia Avilés, porque pasamos de ser un grupo de cuatro personas a quedarnos en dos. Nunca hubo problemas políticos con Podemos, sino diferencias organizativas.

¿Funciona mejor el gobierno desde aquella reestructuración?

Ni mejor ni peor, sinceramente. En áreas concretas, como Festejos, creo que funciona muy bien. El resto, más o menos igual. La principal dificultad es que ahora no tenemos mayoría, así que hay que negociar más. Pero eso no es necesariamente malo: al final, gobernar también consiste en contar con los demás.

Podemos advirtió la semana pasada de que no está satisfecho con el cumplimiento del acuerdo presupuestario y que el gobierno local podría perder su apoyo. ¿Le preocupa?

Los tiempos administrativos y burocráticos son muy lentos, más de lo que a todos nos gustaría. Pero no tengo ninguna duda de que vamos a cumplir lo acordado. Lo estamos haciendo todo, aunque todo vaya muy despacio.

Uno de los temas más candentes es la crisis por la reclamación de 15,3 millones de euros del socios privado de la empresa del agua. Fueron ustedes los primeros en hablar públicamente de remunicipalización.

Llevamos defendiendo la remunicipalización desde 2008, cuando se privatizó el servicio. Ya entonces recogimos firmas y dijimos lo que seguimos pensando: una empresa privada viene a ganar dinero, no a velar por el interés de los ciudadanos. Lo que ha pasado ahora nos reafirma en esa posición. Que tu socio te demande por más de 15 millones de euros es una ruptura de confianza. Nosotros habíamos pactado en el acuerdo de gobierno cumplir el contrato, es decir, subir las tarifas al IPC, pero no hace raportaciones extraordinarias.

El PSOE sostiene que la reclamación se debe a la negativa a ligar la tarifa al IPC, no a las aportaciones extraordinarias. ¿Cuál es su lectura?

Honestamente, no lo entiendo del todo. Es verdad que en la subida del IPC cumplimos nuestro acuerdo. Pero tampoco entiendo bien por qué la empresa se juega esto, sabiendo que sus beneficios anuales rondan el millón de euros. Quizás calcularon mal y esperaban una aportación extraordinaria como la de dos millones que hubo en otra ocasión. Si no, no tiene mucho sentido este órdago. Lo lógico sería negociar o, llegado el momento en que venza el contrato, hacer cuentas y buscar alternativas.

¿Cuándo supieron que Asturagua había puesto la reclamación?

Hace unos meses, dos o tres, supimos que existía esta posiblidad de que la empresa hubiese planteado la reclamación. Pero no conocimos los detalles hasta ahora.

Una de las medidas estrella del gobierno local es el Plan de barrios, impulsado por IU. La oposición dice que es una medida electoralista.

Los números lo desmienten. El Plan de barrios fue una de las primeras propuestas que planteamos al constituirse el gobierno, aunque no figurara expresamente en el acuerdo de gobierno. Nuestra convicción es que todos los barrios, independientemente de dónde estén, deben tener igual acceso a servicios y oportunidades, y eso no es así ahora mismo. Lo novedoso es que las demandas no las decidimos nosotros: vienen de los consejos de participación y de los presupuestos participativos, de las reuniones con las asociaciones de vecinos. Eso marca una diferencia real.

La vivienda es otro de los grandes problemas del concejo y es una de las concejalías de IU.

El programa Avilés Alquila me parece un éxito. Y no solo proporciona vivienda asequible: también actúa para topar precios en el mercado libre, porque si un piso se alquila a través del programa por 500 euros, el de al lado no puede pedirse por 700. Es uno de los programas de los que más orgullosos estamos. En cuanto a vivienda pública, La Grandiella parece que se ha desbloqueado definitivamente: se van a construir 235 viviendas para alquiler asequible. Y el proyecto de Francisco Legorburu, con 40 más, ya está terminado. Pero necesitamos más vivienda barata y social.

¿La declaración de zonas tensionadas es también una herramienta útil para este problema?

Inicialmente el informe parecía incluir varios barrios, pero al analizarse bien los datos solo quedó La Magdalena. Hay compromiso del Principado de ampliar esas zonas, lo que nos permitirá actuar en los barrios limítrofes y regular alquileres y ventas. La vivienda es uno de esos ámbitos donde desde nuestra perspectiva hay que intervenir políticamente y legislar, porque si no, los alquileres turísticos y la presión del mercado lo disparan todo.

¿Han hablado ya de aprobar la tasa turística?

Esperamos implantarla en breve. No me explico las reticencias del PP y Vox con este asunto. Es algo que el turista no nota: si un hotel cuesta 50 euros, pasará a costar 53, por decir algo. Y sin embargo permite financiar los servicios que el turismo sobrecarga

Hablemos de servicios sociales. ¿Cuáles son los principales retos?

Tenemos programas consolidados de ayudas de emergencia y desarrollo social que hay que mantener, pero los grandes retos son otros. El primero es la salud mental de jóvenes y adolescentes, que me preocupa mucho. Otro gran reto es el sinhogarismo. Acutalmente el albergue municipal funciona como puerta de entrada, pero lo que nos falta son las puertas de salida: recursos de media estancia, pisos compartidos con acompañamiento, plazas para personas con problemas de salud mental o adicciones... Solo tenemos Valliniello, un centro de media estancia con muy pocas plazas compartido con todo el Principado a través de Cáritas. Necesitamos ampliar ese segundo escalón.

El suelo de Baterías y el proyecto de la Isla de la Innovación son dos grandes apuestas de ciudad. ¿Cómo las valoran?

En cuanto a Baterías, el puerto es ahora mismo el único que se postula con un proyecto concreto para ese terreno, que es el último suelo industrial potente que nos queda. Lo vemos bien siempre que genere empleo de calidad y no se convierta en mero almacenamiento. No puede servir solo como almacén. Y la Isla de la Innovación nos parece estupenda: ayudará a crear empleo de calidad en sectores innovadores. Los tiempos van muy lentos y nos habría gustado poder inaugurarla en este mandato, pero no parece posible.

Entramos en año electoral. ¿Se plantean un acuerdo con Podemos para concurrir de nuevo juntos?

Este último año hay que seguir ejecutando lo comprometido. En cuanto a las elecciones, empezaremos a hablar después del verano. Nosotros siempre hemos apostado por acuerdos en torno a un programa común con fuerzas de la izquierda progresista, y nuestras diferencias con Podemos nunca fueron políticas.

¿Le gustaría encabezar la lista de IU?

A ver, tengo disposición de seguir, pero es una cuestión que tiene que decidir la organización.

¿Hay alguna línea roja que pueda romper el gobierno antes de que acabe el mandato?

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Sí: la municipalización del servicio de limpieza en edificios municipales. Lo planteamos desde el primer día y está yendo demasiado lento. Si eso no se hace, no acabamos el mandato juntos. Intuyo que parte de la lentitud se debe a que arrancamos tarde en este tema, pero a día de hoy creo que el PSOE lo tiene claro. Es la única línea roja. En todo lo demás, el balance del acuerdo de gobierno es satisfactorio.