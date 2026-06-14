Aroa Gutiérrez defiende tu trabajo en el Ayutamiento de Soto del Barco: "No acepto es que se quiera tergiversar una pérdida de confianza política con una falta de trabajo"

“Una decisión política no debería confundirse con una valoración del trabajo realizado”. Aroa Gutiérrez, hasta esta semana teniente de alcalde de Soto del Barco y exconcejala de Obras, ahora edil de Medio Ambiente y Medio Rural, ha querido explicar su punto de vista sobre los cambios realizados dentro del organigrama del Ayuntamiento sotobarquense. Gutiérrez ha querido defender su trabajo durante estos tres años. “Lo que no acepto es que se quiera tergiversar una pérdida de confianza política con una falta de trabajo, dedicación o compromiso”, subraya.

“La decisión de apartarme de la Tenencia de Alcaldía fue una decisión política, tal y como ha explicado públicamente el propio alcalde. Una vez adoptada esa decisión, entendí que no tenía sentido continuar ocupando una tercera Tenencia de Alcaldía ni mantener la Concejalía de Obras y Servicios, como se me ofreció mantener en un primer momento. Un área especialmente amplia y estrechamente vinculada a la confianza política y a la coordinación diaria con la Alcaldía”, explica Gutiérrez, que asegura haber tomado esta decisión, la de dejar la concejalía de Obras, “por respeto tanto a los trabajadores como a la institución que representamos y al pueblo”. “Entendí que, si políticamente no se me considera adecuada, difícilmente se puede avanzar en un área tan compleja”, afirma.

Aroa Gutiérrez defiende su gestión en Obras

Gutiérrez incide en que “una decisión política no debería confundirse con una valoración del trabajo realizado”. “Durante estos años he estado presente en averías, incidencias, reuniones, obras, subvenciones y problemas de toda índole. He intentado buscar soluciones a cuestiones enquistadas durante años, sacar adelante proyectos complejos, conseguir financiación externa y mejorar unos servicios municipales que afrontaban importantes limitaciones de personal y recursos”, asegura la hasta ahora teniente de alcalde, que apunta que, “a pesar de conseguir logros en muchos aspectos, no todos los problemas encontraron solución y quedan muchas cosas por hacer, muchas de ellas ya encaminadas y que se verán en las próximas semanas y meses”. “Quienes han trabajado conmigo, quienes me han llamado a cualquier hora ante una incidencia o quienes han seguido de cerca la gestión municipal saben perfectamente cuál ha sido mi nivel de implicación”, indica.

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La sotobarquense asegura tener “la conciencia tranquila y la satisfacción del trabajo bien hecho, pese a que queden cosas por hacer”. “A partir de ahora seguiré llevando las concejalías de Medio Rural y Medio Ambiente con más implicación si cabe, con la ilusión de los proyectos que están por venir, con las ideas claras y las puertas abiertas al pueblo para continuar avanzando en la gestión de residuos, defender nuestro territorio frente a iniciativas que considero perjudiciales para el concejo, atender las necesidades pendientes de nuestros pueblos y seguir trabajando en la medida de lo que se me permita, en definitiva, por todo aquello que nuestros vecinos necesiten”, comenta Gutiérrez, que no quiere que nadie “tergiverse una pérdida de confianza política con una falta de trabajo, dedicación o compromiso”.