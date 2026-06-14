Llega el verano a Luanco con una exitosa comida en la calle
Más de 2.000 personas abarrotan el centro de la capital gozoniega
Más de 2.000 personas "colapsaron" ayer el centro de Luanco para participar en una comida en la calle que ya se consolida como el pistoletazo de salida para el verano en la capital gozoniega.
Largas mesas se distribuyeron por plazas y calles para que, al mediodía, se llenaran de empanadas, tortillas, filetes empanados, embutidos, cervezas y sidra entre otros manjares.
"Fue espectacular, con un ambientazo enorme. Hubo muchísimos más participantes que en años anteriores, y sobre todo mucha juventud, que siempre es una alegría que participen. Y es que tenemos la suerte de que hasta ahora siempre ha hecho muy buen tiempo, lo que ayuda también porque se puede disfrutar en la playa", aseguró Agustín Estébanez.
El éxito de la convocatoria en esta edición fue tal que había restaurantes con más de 400 reservas.
Ese es un dato. Otro es que la comida en la calle se convirtió en una comida, merienda, cena, porque a medianoche Luanco todavía estaba de fiesta.
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