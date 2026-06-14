Menéndez Corrales se ratifica y niega la versión del Alcalde: «Los cambios son decisión suya»

“A la vista del contenido de la carta publicada por el alcalde de Soto del Barco, en la que se dice que falté a la verdad, me reafirmo más aún, si cabe, en mis declaraciones”, afirma Jaime Menéndez Corrales, presidente de la Candidatura Independiente Concejo de Soto del Barco y exalcalde del concejo. El sotobarquense se reitera en que los cambios dentro del equipo de gobierno, que han “ascendido” a Marián Flórez a primera teniente de alcalde, son decisión única del actual alcalde, José Manuel Lozano, e insiste en desmarcar tanto su figura como al partido de estos movimientos. Además, asegura que en ningún momento se ha reunido con el grupo municipal. Esto llega tras la carta publicada en LA NUEVA ESPAÑA por el actual regidor, donde indica que los cambios dentro del Ayuntamiento “no los hice por iniciativa propia, sino para ejecutar una decisión del presidente de la CISB”.

“El único responsable de nombrar y quitar a los tenientes de alcalde es el propio alcalde. Los cambios dentro del equipo de gobierno son decisiones que corresponden exclusivamente al Alcalde. Es responsabilidad suya y de nadie más.”, subraya Menéndez Corrales, que afirma que “la CISB no se ha reunido nunca con el grupo municipal desde que Lozano asumió la alcaldía”.

Menéndez Corrales se reafirma tras la carta del alcalde

Sus palabras chocan con la versión que cuenta José Manuel Lozano, actual alcalde. El regidor aseguró, en una carta publicada en exclusiva en LA NUEVA ESPAÑA, que “quien tiene la competencia para realizar tal reorganización es el alcalde, pero no lo hice —el cambio en las vicealcaldías— por iniciativa propia, sino para ejecutar una decisión del presidente de la CISB”. “Cualquier observador entenderá que, si yo voy a dejar esta responsabilidad dentro de unos meses, qué interés voy a tener en modificar nada, si no es por lo que acabo de exponer”, añadió Lozano.

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Todo llega tras la decisión, dentro del Ayuntamiento de Soto del Barco, de “ascender” a Marián Flórez dentro del organigrama del Consistorio. Flórez era, hasta esta semana, la concejala de Festejos, Turismo, Participación Ciudadana y Educación, y ahora suma la cartera de Obras y será primera teniente de alcalde. De hecho, con la baja por motivos de salud del propio alcalde, le ha tocado asumir las funciones de regidora. Este movimiento hizo que Aroa Gutiérrez, hasta esta semana vicealcaldesa y encargada del área de Obras, se quede con las carteras de Medio Ambiente y Medio Rural.