Estas son las líneas de autobús extra para los conciertos de "El último de la fila" y Aitana
El Consorcio de Transportes habilita cuatro horarios de ida y otros cuatro de vuelta desde Oviedo y Gijón
El Pabellón de la Magdalena de Avilés acogerá el próximo sábado, día 20, el gran concierto de "El último de la fila", y solo una semana después, el 26 de junio, será el turno de Aitana. Para ambos espectáculos, el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha puesto en marcha un servicio especial de autobuses para facilitar la movilidad y promover el uso del transporte público entre los asistentes.
A lo largo de ambas jornadas se han aumentado las frecuencias de ida y vuelta desde Oviedo y Gijón hasta Avilés. Se han establecido cuatro horarios de ida desde las estaciones de ambas ciudades y otros cuatro de vuelta hasta Avilés.
En Avilés, los autobuses llegarán y saldrán desde la parada de Texera, a unos 12 minutos a pie del pabellón de La Magdalena.
Para facilitar este transporte, ya está habilitado un sistema de pre-reserva web, al que se puede acceder desde este link: https://www.alsa.es/conciertos-magdalena-aviles
Las plazas son limitadas y la reserva se puede realizar desde la web a 1 euro por trayecto para garantizar el asiento. Posteriormente, el día del concierto, los usuarios solo tendrán que acudir al punto de origen y/o al punto de regreso en el horario reservado y, en el mismo autobús utilizar la tarjeta Conecta o abonar el billete de bus.
Frecuencias desde Oviedo y Gijón
Habrá cuatro frecuencias en horario de tarde desde las estaciones de autobuses de Gijón y Oviedo: 17:45h, 18:15h, 19:00h y 19:30h.
Para el trayecto de vuelta, por la noche, las salidas están programadas a las 00:30h, 00:45h, 01:45h y 02:00h.
Esta medida refleja la apuesta conjunta del Ayuntamiento de Avilés y el Consorcio de Transportes por el fomento de la movilidad sostenible y el uso del transporte público para minimizar así las limitaciones de aparcamiento y las aglomeraciones de tráfico en el entorno del recinto y en la ciudad.
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