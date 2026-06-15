Aroa Gutiérrez Paíno ya no es vicealcaldesa de Soto del Barco tras la publicación oficial de la remodelación

La remodelación del gobierno de Soto del Barco ya es oficial. Así lo ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). La primera tenencia de Alcaldía será para Marián Flórez, la segunda para Enrique González y la tercera para Aroa Gutiérrez Paíno, tal y como había avanzado LA NUEVA ESPAÑA. Esta última era la vicealcaldesa del concejo antes de la polémica que han suscitado estos cambios en el concejo, con cruces de declaraciones entre el alcalde, José Manuel Lozano, y el exregidor y presidente del partido que gobierna, CISB, Jaime Menéndez Corrales.

La retirada de la tenencia de alcalde en Soto del Barco a Aroa González Paíno no solo ha generado un cruce de críticas entre el alcalde y exregidor. La agrupación de electores San Juan de La Arena Sí pide claridad ante "un escenario inaceptable de desconfianza mutua entre los responsables políticos del concejo". "¿Quién miente?", se pregunta el único concejal de esta formación, Jaime Fernández Argudín. "Mientras Lozano sostiene que se sentaron a negociar en febrero de este mismo año para apartar de sus funciones a Aroa González Paíno, Corrales desmiente por completo esa versión, afirmando de forma tajante que no mantiene contacto con el Alcalde desde que fue nombrado sustituto de Jimi (Jaime Pérez Lorente) en 2023", añade el edil.

Ante esta tesitura, Fernández Argudín critica que las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Soto del Barco, "no puede convertirse en un tablero de intereses personales ni en un foco de opacidad". El concejal de San Juan de La Arena Sí destaca además que los vecinos expresan su indignación y hartazgo "ante este espectáculo mediático" que, a su juicio, demuestra una "profunda desidia y una alarmante falta de rigor en la gestión de lo que es de todos". Y es que según esta agrupación de electores, el Ayuntamiento "debe ser un espacio de trabajo por y para el pueblo" frente a un escenario "con pactos ocultos y desmentidos" que minan "la credibilidad de la administración local".

Por ello, este grupo político pide explicaciones al equipo de gobierno: "Los ciudadanos merecen respuestas claras y soluciones, no excusas ni versiones cruzadas ni declaraciones cruzadas en la prensa, es el momento de arrojar luz sobre la gestión municipal". La propuesta de San Juan de la Arena Sí para el próximo Pleno es la petición de una auditoría de cuentas integral del concejo y un plan de transparencia "real" ya que, a su juicio, "solo con luz y taquígrafos se devolverá la dignidad y la confianza que San Juan de la Arena y todo el concejo merecen".

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Versiones contradictorias

El alcalde, José Manuel Lozano, defiende que los cambios producidos en el seno del gobierno local se han llevado a cabo por decisión del presidente de la CISB, es decir, Jaime Menéndez Corrales. El ahora exalcalde niega con rotundidad esa afirmación y tira la pelota al tejado del regidor actual: “El único responsable de nombrar y quitar a los tenientes de alcalde es el propio alcalde. Los cambios dentro del equipo de gobierno son decisiones que corresponden exclusivamente al Alcalde. Es responsabilidad suya y de nadie más". Corrales fue a más e indicó que la CISB no se ha reunido nunca con el grupo municipal desde que Lozano asumió la Alcaldía”. Y así las cosas, las modificaciones en el gobierno local se han llevado a cabo mientras continúan los interrogantes sobre el origen de las discrepancias.