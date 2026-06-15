Avilés desbloquea la mejora de La Folleca con una licitación de más de 433.000 euros

El Ayuntamiento de Avilés licitó este lunes una actuación largamente demandada en La Folleca para ordenar el tráfico y mejorar la seguridad peatonal en uno de los puntos más estrechos y complejos de la zona rural norte. El contrato para ejecutar las obras sale con un presupuesto base de 433.086,99 euros, IVA incluido, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13.00 horas del 6 de julio a través de la Sede Electrónica municipal.

El proyecto plantea una doble intervención: la reurbanización del camino de La Folleca, conocido en el entorno como el camino de Abajo, y la apertura de un nuevo vial de conexión con el camino de La Garita. Esa nueva vía permitirá canalizar el tráfico descendente, mientras que el actual camino de La Folleca quedará reservado a un único sentido ascendente. Con esta solución, el Ayuntamiento pretende ganar espacio para dotar al núcleo de una acera, una franja de aparcamiento y una circulación más segura.

La actuación responde a los problemas de seguridad vial que presenta el primer tramo del camino, donde se ubica el poblado de La Folleca. En esa zona conviven actualmente el tráfico bidireccional, viviendas adosadas sin retranqueo, ausencia de aceras y falta de espacio específico para el estacionamiento. Según el planteamiento municipal, la única alternativa técnicamente viable pasa por separar los sentidos de circulación, de forma que el nuevo vial absorba la bajada y el camino existente pueda transformarse en una vía más cómoda.

Las obras tendrán un plazo total de diez meses. Los cuatro primeros se dedicarán a la construcción del nuevo vial, de 121 metros de longitud, siguiendo el trazado de un camino municipal actualmente sin pavimentar para evitar afecciones a parcelas privadas. Después, durante otros seis meses, se acometerá la reurbanización de un tramo de 275 metros del camino de La Folleca, con demolición de firmes, renovación de servicios, nueva señalización y una plataforma mixta formada por una acera de al menos dos metros, un vial de tres metros, aparcamientos en línea y espacio reservado junto a las viviendas.

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La intervención incluye además la renovación de la red de abastecimiento, la construcción de un colector auxiliar, el soterramiento del alumbrado, señalización vertical y horizontal, cunetas, pasos, una barrera de seguridad, cuatro puntos de alumbrado público y la revegetación de taludes. El concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, ya presentó el proyecto a los vecinos en una reunión informativa celebrada el pasado mes de febrero, dentro de una actuación con la que el gobierno local busca dar respuesta a las demandas de quienes viven y transitan por esta zona de Avilés.