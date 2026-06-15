Avilés rinde homenaje a Yago Lamela en el Campeonato de Asturias de Atletismo

El estadio Yago Lamela acogerá durante tres jornadas el Campeonato de Asturias Absoluto de Atletismo, una cita que reunirá en Avilés los días 17, 20 y 21 de junio a los principales atletas del panorama regional y a deportistas nacionales e internacionales. La competición, incluida en el calendario internacional, tendrá como eje central el sábado 20 la celebración del Memorial Yago Lamela, con el que se rendirá homenaje al saltador avilesino, subcampeón del mundo de longitud y todavía récord de España de la especialidad.

El calendario deportivo se presentó este lunes en el Ayuntamiento de Avilés, en una rueda de prensa en la que participaron el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero; el presidente de la Federación Asturiana de Atletismo, Juan Manuel Riesgo Vialás; y el vicepresidente federativo, Alejandro Rionda. También asistieron dos deportistas de la comarca que competirán en el campeonato: Pablo Rodríguez Coviella, en los 800 metros lisos, y Pedro Riesgo Vialás, en los 400 metros lisos. Riesgo destacó la calidad de los participantes y se refirió a la pista avilesina como "una de las mejores instalaciones del norte de España".

La competición arrancará el miércoles 17 de junio con varias pruebas de interés. Entre ellas figura el 1.500 femenino, con la presencia de la campeona de España de campo a través, Isabel Barreiro, y la participación de la joven asturiana Lucía García, que buscará acercarse a la mínima exigida para el Campeonato del Mundo Sub-20. También estará entre los focos el 5.000 masculino, en el que el atleta local David Alfonso intentará romper la barrera de los 14 minutos, una marca de referencia dentro del fondo nacional.

El sábado 20 llegará la jornada central con la celebración del Memorial Yago Lamela, concebido para mantener vivo el recuerdo del saltador avilesino y preservar su legado deportivo en una ciudad estrechamente vinculada a su trayectoria. La prueba contará con el hispano-cubano Lester Lescay, medallista en el último Campeonato de Europa y uno de los grandes referentes continentales de la longitud, con una mejor marca personal de 8,35 metros.

Ese mismo día destacarán también los 200 metros masculinos, con el récordman asturiano Manuel Bea y varios velocistas acreditados por debajo de los 22 segundos, como el sierense Sergio Plata, el castrillonense Pedro Riesgo Vialás y el ovetense Manuel Palanco. En los 800 metros, el atleta local Pablo Rodríguez Coviella intentará mejorar su marca personal de 1:48.34 y parte como principal favorito para alzarse con la victoria.

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El campeonato concluirá el domingo 21 con especial protagonismo para los concursos de lanzamientos. Entre ellos destaca la presencia del récordman regional de lanzamiento de disco, Javier Rosete, una de las principales referencias asturianas de la especialidad. Guerrero reiteró la colaboración del Ayuntamiento de Avilés con una prueba en la que los deportistas "vienen a batir marcas" y mostró su confianza en que el público responda por la calidad de los atletas que competirán durante los tres días y por el homenaje del sábado a Yago Lamela, "uno de los mejores deportistas de todos los tiempos". Con esta cita, Avilés vuelve a situarse como epicentro del atletismo asturiano y como uno de los focos del calendario nacional durante el mes de junio.