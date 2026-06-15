Carmen J. Fernández, experta en Nutrición, en Avilés: «Los superalimentos no existen. Lo que puede ser súper y lo que puede ser terriblemente gratificante es una alimentación equilibrada»

Carmen J. Fernández Rodríguez es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Bioquímica Clínica y experta universitaria en Nutrición Comunitaria, con una amplia trayectoria profesional y docente en el ámbito de la nutrición y la salud comunitaria. Pronunció este lunes una charla organizada por Cruz Roja en Avilés titulada “Alimentación saludable para personas mayores".

Defíname alimentación saludable.

El título de la charla se queda corto, porque tendría que ser alimentación saludable, equilibrada, sostenible y responsable. Lo acortamos por un problema de estética. Alimentación saludable es la que te permite mantener el mejor estado de salud posible para tu circunstancia. Además de eso, si es equilibrada ya te permite el mantenimiento del peso estable y todas las funciones vitales. Sostenible, este mundo no es sólo para nosotros, es para los que vienen detrás también. Si queremos que sea para los que vienen detrás, no se entendería una alimentación saludable ni equilibrada si no es sostenible.

Y responsable.

Todas las estadísticas cuentan que en los hogares se tira un 5 por ciento de aquellas cosas que compras.

Hablemos de las personas mayores, ¿Qué alimentos vienen mejor?

Empezamos desde el adulto joven hasta la persona con juventud acumulada, y las personas de edad avanzada. La alimentación es transversal en todas las etapas de la vida. Y en una condición de salud las características son prácticamente las mismas y con los años nos hacemos más frágiles. Y para estas condiciones de fragilidad es para lo que puede ser necesario una alimentación más específica. El problema fundamental de las personas de edad avanzada no es tanto un problema de aporte de nutrientes sino pérdida de gusto, de motivación. Somos seres biopsicosociales, no somos solo biología. Tenemos una parte psicológica que tiene mucho que ver con la gratificación que tenemos de la alimentación. Tenemos una parte social que tiene mucho que ver con la economía. La economía tampoco suele ser muy bollante en general y también es una limitación importante. Es mucho más barato comprar un alimento precocinado que un alimento fresco.

Pero no es recomendable.

No, obviamente no, pero la economía es lo que es. La religión influyó siempre en lo que era la alimentación y la religión actual es el culto al cuerpo y también está influyendo de manera definitiva y decisoria en lo que es la alimentación.

¿Y de qué manera?

Nunca hubo tanta información y tanta desinformación. Yo tengo más de 40 años de oficio y me cuesta muchísimo todos los días llegar a saber si algo que aparece en los medios es verdad o es mentira.

Póngame un ejemplo

Los superalimentos no existen. Lo que puede ser súper y lo que puede ser terriblemente gratificante es una alimentación equilibrada. Mucho de todo y poco de mucho. Si somos capaces de volver a lo que hacíamos hace 50 años, estaremos ganando mucho en calidad de vida, en buena alimentación: comprar en comercio de proximidad. Si tengo un primer plato de lentejas, garbanzos o alubias con chorizo, no hace falta un segundo plato. Y así podría ponerte ejemplos hasta el infinito.

Habla de los platos de cuchara. Con estos ritmos de vida apenas hay tiempo para cocinar...

Trabajé toda mi vida y cociné toda mi vida. Y mucho menos cuando gente como el director de una gran cadena alimentaria dice que a los usuarios hay que darles la comida hecha porque no tienen criterio y no saben elegir. Bueno, pues dediquemos dinero a la formación. No a que te compres la tortilla precocinada. El microondas es un gran aliado con el que en cinco minutos haces un pescado al vapor que además está divino. Y eso lo podemos hacer todo el mundo.

¿Qué recomendaríamos para las personas mayores?

Creo que no se puede recomendar un menú de manera aislada, sin valorar el contexto. No es lo mismo recomendarle un menú a una persona que tiene una amplia red de apoyo y que le dices, mira, pues que tu hija te cocine las lentejinas, que a una persona que está desmotivada por la circunstancia que sea, que lo último que le importa es qué es lo que puede comer. No podemos hacer tabla rasa.

Es importante la fruta, los lácteos...

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Hay que comer de todo. No hay ningún alimento de manera aislada que sea un superalimento. Y te pongo un ejemplo que es yo creo que muy representativo. ¿Es bueno el aceite de oliva? Es un alimento altamente recomendable. Sí. ¿Podrías vivir si solo tomas aceite de oliva? No. Pues no hay nada. Es todo un contexto.