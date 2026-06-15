La Casa de Cultura de Luanco acoge una función este viernes de teatro costumbrista
El grupo "San Félix" de Valdesoto representará la obra "Al loro" a partir de las 19.00 horas
I. G.
La Casa de Cultura de Luanco acoge el viernes 19 una nueva sesión de teatro. El grupo teatral “San Félix” de Valdesoto (Siero) llevará a escena la pieza costumbrista “Al loro” a partir de las 19.00 horas. La representación será la tercera del mes después de las llevadas a cabo en viernes anteriores por la compañía gijonesa “Rosario Trabanco” y “El Hórreo”, que es un grupo del concejo de Valdés.
Estas representaciones forman parte del ciclo de Teatro costumbrista que coordina Feteas, que es la federación de asociaciones de teatro amateur de Asturias. El ciclo finalizará el próximo viernes 26 con una representación de la compañía “La Cruz de Ceares” que montará en Luanco la comedia “¿Qué me pasa doctor?”.
Todas las funciones de este ciclo en la Casa de Cultura de Luanco, situada en el parque Zapardel, son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo.
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