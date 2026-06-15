Las donaciones se toman un respiro en el estreno del maratón de sangre en el Ayuntamiento de Avilés

El V Maratón de Verano de Donación de Sangre arrancó este lunes en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Avilés con un inicio más discreto de lo esperado, al cerrarse la primera jornada con alrededor de 25 bolsas recogidas. Pese a ello, los organizadores se muestran optimistas y confían en que la participación aumente en los próximos días. La campaña, impulsada por la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y el Ayuntamiento de Avilés, permanecerá activa hasta el jueves en horario ininterrumpido de 9.00 a 21.00 horas.

El contraste llega al compararlo con el exitoso estreno del pasado viernes, coincidiendo con la celebración de la Noche Blanca, cuando el autobús de donaciones instalado en la Plaza de España logró reunir 88 bolsas de sangre en una sola jornada. Aquella respuesta ciudadana permitió arrancar la campaña con optimismo y es el espejo en el que se miran ahora los organizadores. Además, el vehículo volverá a instalarse en la céntrica plaza el próximo viernes 19 de junio, nuevamente de 9.00 a 21.00 horas, para poner el broche final a esta edición.

"El comienzo ha sido un poco tímido, pero todavía quedan varios días por delante y confiamos en que la ciudadanía responda como suele hacerlo cuando se le pide ayuda", señaló Carlos Vigil, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera. El responsable de la entidad destacó que "el viernes tuvimos una respuesta magnífica y esperamos que ese espíritu solidario se mantenga durante toda la semana".

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La organización recuerda que el objetivo de este maratón extraordinario es garantizar el abastecimiento de sangre en una época especialmente delicada, ya que durante los meses estivales suelen descender las donaciones mientras se mantienen las necesidades hospitalarias. «Necesitamos que la gente se acerque. Cada bolsa cuenta y ahora es un momento especialmente importante para garantizar las reservas de cara al verano», subrayó Vigil, quien animó tanto a los donantes habituales como a quienes quieran realizar su primera donación a acercarse al Ayuntamiento durante los próximos días.