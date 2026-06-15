Los estudiantes Carmen Pérez y Felipe Uría reciben los premios del Rotary "Protagonistas del mañana"

Carmen Pérez Álvarez y Felipe Uría González son los galardonados con los premios “Protagonistas del mañana” que otorga anualmente el Club Rotary de Avilés para reconocer los valores de la juventud. Pérez Álvarez recibió el premio y Uría González, un accésit. Ambos obtuvieron matrícula de honor en Segundo de Bachillerato en sus respectivos centros educativos, el IES Ramón Menéndez Pidal y el Carreño Miranda, respectivamente. Es más, los centros educativos en los que ambos estudiaron fueron los que propusieron a estos alumnos. La entrega oficial de premios será en el Ayuntamiento de Avilés el próximo 26 de junio.

Felipe Uría, accésit. / R. C.

Ambos galardonados recibirán un diploma acreditativo del Rotary mientras que Carmen Pérez, al ser la vencedora de este premio, asistirá a un campeonato de verano en un país europeo. Pérez está preparando las pruebas para entrar en la Escuela Superior de Arte dramático tras obtener un 13,45 en la Selectividad. Felipe Uría estudiará Economía en la Universidad. “Pasé la PAU con una nota de 13,614”, detalló el joven. Ambos rozaron la máxima nota, que es un 14. Por su parte, el accésit tendrá la posibilidad de asistencia a seminario de capacitación para líderes jóvenes.

Según detallan desde el Club Rotary de Avilés, el premio es “especial” y no solo valora las capacidades intelectuales y el rendimiento académico de la juventud, sino también sus capacidades e iniciativas individuales, así como los valores humanos, filantrópicos y cualidades de liderazgo. Los centros educativos de Pérez y Uría fueron los encargados de proponer a sus alumnos.

Ambos tienen un “expediente académico brillante, inteligencia, gran capacidad de trabajo y de organización, iniciativa, entusiasmo en todo lo que hacen que son capaces de transmitir a todos, seriedad, rigor, compañerismo y también una enorme capacidad de entrega a los demás”.

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Esas cualidades académicas, continúan desde el Rotary, les hacen entroncar con la filosofía del club: “ejemplifican el espíritu humanitario de esta organización” y por eso son considerados como un “ejemplo para la juventud”.