La falta de médicos deja decenas de consultas sin cubrir en Avilés

Aún no es verano. Pero en los centros de salud la falta de médicos mantiene ya las agendas tensionada. La situación irá a peor según avance la temporada estival, advierten los profesionales.

Como prueba la última semana: la escasez de médicos de familia y pediatras obligó a dejar sin cubrir decenas de consultas, reorganizar la atención mediante consultas extraordinarias de tarde y recurrir a facultativos sin formación MIR para reforzar los servicios de urgencias, según datos a los que ha tenido acceso este diario.

La información recopilada durante la semana refleja una situación de tensión sostenida en la Atención Primaria. El jueves 11 de junio fue una de las jornadas más difíciles, con 18 consultas de Medicina de Familia sin médico en los centros de salud de Avilés, a las que se sumaron ausencias en Pediatría.

El viernes la situación apenas mejoró y se contabilizaron también 18 consultas médicas vacantes en Avilés. La cifra aumenta si se suman el resto de centros de salud del área, especialmente los de Castrillón, Pravia o Cudillero.

Los centros con más bajas

Los mayores problemas se concentraron en los centros de Magdalena y El Quirinal. En la Magdalena llegaron a quedar sin cubrir seis de las nueve consultas de Medicina de Familia durante varios días consecutivos.

En el Quirinal, las ausencias alcanzaron cinco de las ocho consultas existentes durante las dos últimas jornadas de la semana. En ambos casos, más de la mitad de la plantilla médica permaneció sin cobertura.

Llano Ponte y su periférico, Valliniello, tampoco escaparon a esta situación. Entre tres y cuatro consultas de Medicina de Familia permanecieron vacantes cada día, mientras que Sabugo registró entre dos y tres ausencias diarias en este mismo servicio. La situación resultó especialmente preocupante en Pediatría, según los consultados. El centro de salud de Sabugo permaneció sin ninguno de sus dos pediatras tres días la pasada semana.

Medidas extraordinarias

Para mantener la actividad asistencial fue necesario recurrir de forma continuada a medidas extraordinarias. Cada jornada trabajaron en distintos centros entre seis y ocho médicos sin especialidad MIR asignados a la atención urgente, siempre según el estadillo de actividad al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. Además, varios centros habilitaron consultas de rebosamiento en horario de tarde para absorber la demanda de pacientes que no podían ser atendidos por su médico habitual.

Las dificultades también alcanzaron a los consultorios periféricos. En La Carriona una de las consultas permaneció exclusivamente para atención telefónica, lo que en la jerga sanitaria llaman consulta adaptada, y otra tuvo que ser cubierta por un facultativo desplazado desde La Magdalena. En Illas, el único médico disponible dividió su jornada entre ambos consultorios.

La fotografía que deja la semana es la de una Atención Primaria sostenida gracias a reorganizaciones internas, consultas extraordinarias y refuerzos temporales, pero con importantes déficits de plantilla que afectan tanto a Medicina de Familia como a Pediatría. Los profesionales consideran los "parches", como las urgencias cubiertas por médicos sin MIR, una "huida hacia adelante sin soluciones" Y advierten: "Lo peor está por venir".

La demora para recibir atención en algunos centros de salud de Avilés pasa ya de largo de los quince días.