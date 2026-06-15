El gobierno de Avilés sigue sin explicar si la provisión de 15,3 millones es para la compañía del agua y alega que aún "prepara" la información

La comisión de Hacienda previa al próximo Pleno se convirtió ayer en una de las más largas que se recuerdan centrada en su mayor parte en los 15,3 millones de euros de provisión de los que el PP exige explicaciones y sobre los que el gobierno bipartito local da largas. La última respuesta fue, según el PP, que "se está recabando la información y que lleva tiempo". A preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, la contestación fue que "están Intervención y Secretaría preparándolo".

La portavoz del PP, Esther Llamazares, explicó que en la comisión de Hacienda se preguntó una vez más a la concejala Raquel Ruíz por qué el gobierno municipal sigue sin entregar la información solicitada tras la Comisión Especial de Cuentas sobre la provisión de más de 15 millones de euros que se incluyó en la Cuenta General de 2025. Unas cuentas que fueron aprobadas por los socios del ejecutivo local (PSOE y Cambia Avilés) sin explicar el origen de esa partida.

Las cifras

El PP sostiene que dicha cuantía millonaria podría estar relacionada con una posible reclamación de la empresa Asturagua por el incumplimiento de las compensaciones previstas. Y se basa en que "la provisión de responsabilidades consignada en 2025 fue de 129.486,93 euros, mientras que la de 2025 es de 15.323.858 euros".

"Las respuestas del gobierno local, una tras otra durante los 70 minutos que duró la comisión, han sido de una burla inadmisible, entre otras cuestiones ha dicho que recabar toda esa información lleva tiempo. Eso es inaceptable", afirmó ayer Esther Llamazares.

Y lo razonó. "Si está recabando la información, entonces la pregunta es muy sencilla: ¿con qué información elaboraron la Cuenta General? ¿Con qué informes pretendían que los grupos municipales votáramos un expediente que incorpora una provisión de 15.323.000 euros? ¿Dónde está el informe de los Servicios Jurídicos? ¿Dónde está la demanda o reclamación que justifica esa provisión? ¿En base a qué se dotó esa cantidad?".

Llamazares añadió que desde el PP "no hemos pedido nada extraordinario. Hemos pedido la información mínima, básica y obligatoria que cualquier concejal tiene derecho a conocer antes de votar un expediente de esta gravedad. Y si esos documentos existen, tienen que entregarlos ya. Y si no estaban en el expediente, entonces el problema es todavía más grave".

Una "vergüenza"

Para la portavoz del grupo que lidera la oposición, "lo que hace el gobierno municipal es faltar al respeto a los miembros de la Corporación y faltar al respeto a todos los avilesinos. Este gobierno avergüenza por su falta de transparencia, por su forma de ocultar la información, por su desprecio a la oposición y por su manera de tratar el dinero de los avilesinos como si no tuvieran derecho a saber qué está pasando.

"Estamos ante el mayor engaño a esta Corporación, al menos que conozcamos".

El grupo municipal del PP señaló que mientras no se explique el origen de la provisión y se siga "ocultando información", no le aprobará al ejecutivo local "absolutamente nada".