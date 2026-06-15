Un hombre de 25 años, con 19 detenciones, es detenido en Avilés por robar el bolso a una anciana
El detenido, que ya había empleado la misma modalidad delictiva contra personas mayores, fue puesto a disposición judicial y enviado a prisión
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Avilés al presunto autor de un robo con violencia cometido el pasado 7 de junio contra una mujer de 80 años de edad, a la que sustrajo el bolso mediante el procedimiento conocido como “tirón” cuando caminaba por una céntrica zona de la ciudad a plena luz del día. Tras recibir asistencia por parte de agentes de la Policía Local de Avilés, la víctima formalizó la correspondiente denuncia. Las investigaciones desarrolladas posteriormente permitieron identificar al presunto responsable de los hechos, un varón de 25 años de edad, asturiano, que abandonó el lugar huyendo a la carrera con los efectos sustraídos.
La eficaz colaboración y coordinación entre la Policía Local y la Policía Nacional resultó determinante para localizar y detener al sospechoso, que cuenta con un amplio historial delictivo y acumula 19 detenciones anteriores por diferentes delitos contra el patrimonio y las personas.Según las pesquisas realizadas, el detenido ya había empleado esta misma modalidad delictiva contra personas de avanzada edad y figura además como investigado en numerosos hurtos en establecimientos comerciales, así como en robos cometidos en vehículos y locales durante la madrugada.
Las investigaciones apuntan a que el incremento de su actividad delictiva durante las últimas semanas habría estado acompañado de una mayor agresividad en su forma de actuar, elevando el riesgo para las víctimas y culminando en este robo con violencia cometido en pleno centro urbano y en horario de máxima afluencia de ciudadanos. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El Juzgado en funciones de Guardia de Avilés decretó su ingreso en prisión.
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